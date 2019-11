Domenica 4 novembre è andata in onda in prima serata negli Stati Uniti la quinta puntata della decima stagione di The Walking Dead sul canale AMC che viene trasmessa il giorno successivo in Italia sul canale Fox. L'emittente televisiva americana, dopo la messa in onda della quinta puntata, ha già reso disponibili il trailer, la sinossi ufficiale e due sneak peek del sesto episodio di TWD che andrà in onda il 10 novembre negli Stati Uniti e l'11 novembre in Italia.

Il titolo di questo sesto appuntamento della decima stagione della serie targata AMC è 'Bonds'. Dal trailer è stato possibile scoprire alcune informazioni davvero interessanti e allo stesso tempo sorprendenti. In particolare, secondo la sinossi ufficiale, Carol sarà pronta ad intraprendere un viaggio, Daryl le verrà incontro e lei renderà noto che sta andando alla ricerca di Negan. Daryl deciderà quindi di accompagnarla, ma è chiaro che dietro le intenzioni di Carol ci sia molto più che il semplice ritrovamento di Negan.

Infatti, è probabile che ci possa essere un nuovo scontro tra i due con i Sussurratori guidati da Alpha. Inoltre, come confermato nel quinto episodio intitolato What It Always is (Come è sempre) erano proprio i Sussurratori a celarsi dietro gli attacchi coordinati che affliggevano le comunità di sopravvissuti.

Eugene entrerà in contatto con una nuova comunità di sopravvissuti

Protagonista poi Siddiq, interpretato dall'attore Avi Nash che ha da poco scoperto che ad Hiltop il Re Ezequiel interpretato dall'attore Khary Payton è gravemente malato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il medico cercherà di rincuorare l'uomo dicendogli che il cancro che lo affligge è curabile, ma il Re sa bene che, forse, prima dell'apocalisse era possibile combattere queste patologie con le chemioterapie, ma adesso non ha nessuna speranza di salvezza. Nonostante ciò, nella sinossi si legge che nel sesto episodio Siddiq lotterà per risolvere un mistero e non è da escludere che possa essere collegato alla malattia di Ezequiel.

Invece Eugene entrerà in contatto via radio con una nuova comunità di sopravvissuti, la cui presenza era già stata svelata anche se in maniera indiretta durante la nona stagione di The Walking Dead. Potrebbe essere arrivato il momento di un nuovo gruppo di persone ad aiutare i nostri protagonisti in questa spaventosa battaglia con Alpha e il suo gruppo.

Alpha metterà alla prova Negan

Ma le sorprese non finiscono qui perché, attraverso il trailer della 10x06 di TWD, abbiamo avuto modo di scoprire che Negan sarà preso prigioniero dei Sussurratori.

L'ex leader del gruppo dei Salvatori, ormai evaso dalla sua cella, ha deciso di oltrepassare il confine della comunità di Alpha ed è incappato nel braccio destro di quest'ultima, Beta. Dalle anticipazioni si può evincere che i Sussurratori vogliano utilizzare Negan come un'arma contro i loro nemici e aspettano solo il momento opportuno per mettere in azione il loro piano. Intanto, Daryl e Carol sospetteranno che l'ex capo dei Salvatori possa aver raggiunto un accordo con i pericolosi nemici e quindi andranno a cercarlo.