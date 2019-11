Non c'è davvero da annoiarsi nelle puntate di Uomini e donne dedicate al Trono Over con le vicende di dame e cavalieri. Le discussioni in studio sono una costante tra i vari protagonisti del parterre maschile o femminile e tra i più attivi vi è il napoletano Armando Incarnato. Dopo una breve frequentazione con Ida Platano che ha anche portato ad un bacio tra i due, il cavaliere ha fatto i conti con il ritorno di fiamma della bresciana con Riccardo Guarnieri.

Quanto accaduto ha scatenato numerosi dibattiti in studio, nonché nei social network dove la scorsa settimana Incarnato ha rilasciato delle dichiarazioni al vetriolo, confermando di essersi sentito usato dalla Platano. La questione è stata chiamata in causa anche nella registrazione che si è tenuta il 2 novembre durante la quale Tina Cipollari ha accusato Armando per essersi intromesso in una questione che non lo riguarda.

La Cipollari non gradisce il comportamento di Armando

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne rese note da Il Vicolo delle News, nella registrazione del 2 novembre si è parlato ancora dei problemi tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Lei si è lamentata della freddezza del fidanzato, ammettendo che tra loro non c'è stato neppure un bacio dopo il ritorno di fiamma. La dama ha anche espresso delle critiche per il mancato like di Riccardo sulla loro foto da lei pubblicata su Instagram.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

La questione ha visto poi il coinvolgimento di Armando Incarnato che ha subito i rimproveri di Tina Cipollari. Si è parlato, infatti, delle Storie da lui pubblicate su Instagram nelle quali alludeva persino a dei tradimenti nella relazione di Ida e Riccardo. Tina non ha affatto gradito l'intervento del napoletano, arrivando a definirlo un 'rosicone'. A suo dire, infatti, si intromette in faccende che non lo riguardano ogni qual volta non riesce a raggiungere l'obiettivo che si è prefissato.

Il post di Incarnato: 'A lui stanno bene le...'

Le anticipazioni di Uomini e donne relative all'ultima registrazione del Trono Over hanno chiamato in causa alcuni post al veleno pubblicati da Armando Incarnato nei quali esprimeva delle pesanti critiche contro Ida Platano. Ma cosa ha scritto il cavaliere di tanto critico da essere persino chiamato in causa in trasmissione? Affidandosi alle sue Storie su Instagram, Armando si era definito Cupido e aveva confermato di essersi sentito usato, esprimendo anche la sua perplessità sul ritorno di fiamma tra la dama e Guarnieri.

Così, infatti, aveva chiosato: "Non imparo mai, ve lo avevo detto. Non mi ha usato! Noooo. Contenti voi, contenti tutti. E per come sono stato trattato a questo punto ti dico: a lui stanno bene le … e a te pure. Indovinate un po’ tra i puntini cosa c’è?" L'ipotesi 'tradimento' da lui lasciata tra le righe (o meglio, tra i puntini di sospensione) è stata poi criticata in trasmissione da Tina Cipollari.