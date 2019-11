Continua su Rai 1 l'appuntamento pomeridiano con la longeva e fortunata soap opera 'Il Paradiso delle Signore'. Le anticipazioni dei prossimi episodi, in onda da lunedì 25 a venerdì 29 novembre, ci svelano che arriverà l'attesissima collezione di abiti firmata Paradiso e ciò rappresenterà un momento profondamente significativo per Gabriella, la quale si mostrerà alquanto soddisfatta riguardo il lavoro svolto, poiché la sua carriera sta finalmente prendendo quota.

Trame Il Paradiso delle Signore 25-29 novembre: Marta va in vacanza

Gli Spoiler delle puntate de 'Il Paradiso delle Signore', trasmesse dal 25 al 29 novembre, ci raccontano che la giovane Barbieri avrà un improvviso malore, probabilmente dovuto all'incidente causato da Riccardo, il quale essendo presente sul posto, la soccorrerà immediatamente.

Inoltre, egli la scorterà a Casa Guarnieri, dove in seguito arriverà anche Marcello per sostenere la sorella.

Nel frattempo, le Veneri riceveranno una splendida notizia. In occasione della Festa in onore di Sant'Ambrogio, verrà organizzato uno shooting che vedrà le ragazze come protagoniste assolute. Infine, Salvatore Amato e Marcello si incontreranno per discutere del loro futuro e della loro carriera dopo la vendita della Caffetteria.

Importante è che il fidanzato della Rossi inizierà a cercare un nuovo impiego, poiché ha tenuto nascosto ai parenti il suo licenziamento.

Nonostante ciò, Anita rivelerà la notizia alla signora Agnese. Intanto, Marta e Vittorio Conti inizieranno a preparare le valigie per il loro viaggio a Parigi. Prima di andare via, però, organizzeranno tutto nei minimi dettagli, affidando le redini della celebre boutique milanese a Riccardo.

La domestica fugge da Villa Guarnieri

Nel bel mezzo della mattinata, Angela, mentre sta andando al Circolo, incontrerà per strada Armando Ferraris e non riuscirà a mantenere il segreto, poiché ella vuole rivelargli la notizia riguardante il licenziamento di Salvatore.

Adelaide di Sant'Erasmo e l'ex di Nicoletta avranno una particolare discussione all'insaputa del fatto che la cameriera stia ascoltando tutto. A quel punto, la fanciulla rimarrà particolarmente sconvolta, tanto che deciderà di scappare dalla villa di campagna della ricca famiglia, senza avvisare nessuno.

Quando la donzella tornerà a casa, verrà a scoprire che il fratello ha riscosso un ingente assegno firmato dal banchiere Umberto come risarcimento per ciò che è capitato.

Infine, nel momento in cui la biondina ed il papà di Margherita si incontreranno, essa si scuserà per l'improvvisa fuga e spiegherà le motivazioni del suo gesto.