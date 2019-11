L'ultima puntata settimanale de Il Paradiso delle signore verrà trasmessa oggi 29 novembre su Rai 1, a partire dalle ore 15:40.

Essa non potrà prescindere dal ritorno a casa di Angela, che ha lasciato la villa dopo avere ascoltato una conversazione tra Riccardo e Adelaide. La giovane cameriera si troverà così ad affrontare il solito problema legato all'affitto, mettendosi alla ricerca di una soluzione. E successivamente, al circolo, proverà a chiarire al giovane Guarnieri le ragioni del suo astio.

Nell'appuntamento odierno, Gabriella tenterà di tirare su di morale Salvatore, molto scosso dalla notizia della perdita del lavoro. L'aspirante stilista cercherà un modo per incoraggiare il fidanzato: lo troverà? Silvia e Luciano sembreranno avere superato la loro crisi ma un sorprendente ritorno a Milano potrebbe diventare ragione di nuovo attrito tra loro.

Il Paradiso delle signore spoiler: Angela attacca Riccardo

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore della puntata odierna si aprono con la conversazione tra Luciano e Silvia. L'uomo esprimerà alla moglie il nervosismo nel collaborare con Riccardo ai magazzini, a causa della partenza di Vittorio e Marta per Parigi.

Le tensioni tra i due dirigenti saranno palpabili ma non si potrà dire la stessa cosa per il rapporto tra i Cattaneo. La coppia, infatti, organizzerà una cena al lume di candela dando l'impressione di avere finalmente superato le divergenze. Ma sarà meglio non dare nulla per scontato dato che il ritorno di Clelia Calligaris a Milano sarà ormai alle porte.

Dopo avere lasciato villa Guarnieri, Angela è rientrata a casa, scoprendo che Marcello ha intascato un assegno da Umberto. Questo pomeriggio i due fratelli si troveranno a discutere su un altro problema ovvero la necessità di pagare l'affitto del loro appartamento.

Troveranno una soluzione? Ripresosi dalle conseguenze dell'incidente, Angela farà ritorno al Circolo e qui si imbatterà nuovamente in Riccardo. Sarà a lui che proverà, anche se tra le righe, a far capire le ragioni del suo astio e della partenza dalla villa senza preavviso.

Trame Il Paradiso delle signore, 29 novembre: Gabriella prova ad incoraggiare Salvatore

Proseguendo con gli spoiler de Il Paradiso delle signore di oggi, venerdì 29/11, Rocco vivrà un momento particolarmente doloroso del suo passato quando riceverà il suo primo stipendio da magazziniere.

Nonostante i ricordi siano vivi in lui, sarà Armando a sostenerlo, provando a tirarlo su di morale.

Gabriella affronterà una situazione analoga, dopo avere scoperto che Salvatore perderà il posto di lavoro. Dopo la sorpresa iniziale, la giovane stilista cercherà di incoraggiare il fidanzato, invitandolo a guardare avanti. Anche Roberta sarà al fianco dell'amica e la aiuterà a trovare le parole giuste in questa delicata situazione.