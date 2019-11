Le anticipazioni degli episodi della fortunata ed amata soap opera 'Il Segreto', in onda da lunedì 18 a venerdì 22 novembre, raccontano che Elsa avrà molti dubbi riguardo il comportamento della Ramos. Infatti, l'ex ancella metterà a disposizione della Laguna i soldi necessari per pagare l'intervento al cuore. Nel frattempo, Francisca si mostra sempre più desiderosa di vendetta, poiché è convinta che il Santacruz sia l'artefice dell'esplosione provocata nel giorno del matrimonio di Fernando. La donna cercherà così di elaborare un piano in collaborazione con il fidato Mauricio per scoprire la verità.

Trame Il Segreto: l'amata di Isaac accetta i soldi

Gli spoiler delle puntate de Il Segreto, in onda dal 17 al 22 novembre, svelano che Antolina offrirà un'ingente somma di denaro alla Laguna ed Isaac. Si tratterà di soldi estorti in precedenza all'ex marito.

Il carpentiere non saprà come comportarsi, poiché egli sospetta che la malvagia biondina abbia un secondo fine. Ma, in seguito ad una serie di riflessioni, i due prenderanno la difficile decisione di correre il rischio.

La coppia accetterà il denaro ed inizierà a cercare le ultime pesetas mancanti per arrivare all'importo completo. Il giovane Isaac valuterà l'idea di chiedere un prestito a Prudencio, pur consapevole di non poter offrire alcuna garanzia. Intanto, il fratello di Saul dovrà occuparsi di altro: sempre più affascinato dalla giovane Lola, Prudencio la bacerà appassionatamente.

Il Segreto: Francisca Montenegro vuole giustizia

Nelle prossime puntate della soap opera, i fan vedranno che la Montenegro, in mancanza di prove, non potrà accusare Severo di aver provocato l'esplosione.

Nonostante ciò, essa sarà sempre più certa delle sue teorie e così, chiederà all'assistente Mauricio di aiutarla ad analizzare i dettagli e scoprire la verità.

Raimundo proverà a convincere la donna a non andare avanti con le sue ricerche, poiché non risolverebbe nulla. Inizialmente, la signora ascolterà il coniuge, ma dubbiosa, tornerà sui suoi passi nel momento in cui si scoprirà che le impronte digitali non appartengono al Santacruz.

Dolores continuerà a discutere con la nuora ed Hipolito, in quanto contraria all'educazione che daranno alla dolce Belen.

Maria non riuscirà ad accettare la sua attuale situazione e l'impossibilità di poter usare le gambe. Colui che la spronerà sarà Fernando Mesia , il quale le ricorderà che in passato anch'egli ha dovuto lottare con un problema simile e le consiglierà di rivolgersi ad un medico esperto, al fine di capire se in futuro la Castaneda potrà riprendere a camminare.