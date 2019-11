Domenica 17 novembre è andata in onda in prima serata negli Stati Uniti la settima puntata della decima stagione di The Walking Dead sul canale americano AMC, trasmessa poi lunedì sera in Italia sul canale Fox. Inoltre l'emittente televisiva statunitense, subito dopo la messa in onda del settimo appuntamento, ha già reso disponibile il trailer, la sinossi ufficiale e tre sneak peek dell'ottava puntata di TWD.

Quest'ultima rappresenta l'episodio di metà stagione prima della pausa e andrà in onda il 24 novembre negli Stati Uniti e il 25 novembre in prima serata in Italia. Il titolo di questo ottavo episodio "The world before" ed è stato diretto da John Dahl. Nella sinossi ufficiale di questo ottavo appuntamento verrà anticipato uno scontro che causerà delle tensioni ad Oceanside. Invece gli abitanti di Alexandria intraprenderanno una missione ad alto rischio, che potrebbe mettere in pericolo alcuni dei suoi partecipanti.

Il funerale di Siddiq e l'arresto di Dante

Nel trailer dell'episodio midseason verrà mostrato un funerale, quasi sicuramente quello dell'aspirante medico Siddiq. Infatti tutti gli abitanti di Alexandria si troveranno di fronte alla tomba del ragazzo. Rosita sarà in prima fila insieme al bambino avuto con Siddiq. Quest'ultima piangerà e si conforterà cullando il piccolo Coco. Ma a covar maggiore rancore per questa morte è Padre Gabriel, che incarcererà Dante, responsabile dell'omicidio e cercherà di estorcergli la verità sulla sua presenza ad Alexandria.

Intanto Daryl avrà un nuovo confronto con Carol, sempre più determinata a farla pagare ad Alpha per la morte del suo figlioccio Henry. Nonostante ciò Daryl contesterà alla donna di aver superato il limite, in quanto ha strumentalizzato Lydia per un suo tornaconto personale. Molto probabile che l'arciere stia difendendo la figlia del leader dei Sussurratori perché si sta affezionando a lei così come si affezionò alcune stagioni fa a Beth, sorella di Maggie.

Inoltre questo promo dell'ottava puntata potrebbe mostrare proprio le ultime immagini di Michonne che avrebbe dovuto lasciare la serie televisiva proprio a metà della decima stagione. Resterà da vedere se sia proprio così o se continuerà a vestire i panni di leader di Alexandria.

Le anticipazioni degli sneak peek di The Walking Dead

Nel primo sneak peek dell'ottava puntata viene mostrata un'altra interazione tra Aaron e Gamma, il braccio destro di Alpha.

In particolare, la giovane vorrà cercare un accordo tra le due comunità dopo aver scoperto che la sua leader ha mentito tutti, in quanto Lydia è ancora viva. Nel secondo sneak peek invece viene mostrato un flashback in cui Alpha istruisce Dante su come infiltrarsi ad Alexandria e quali missioni compiere all'interno della comunità. Inoltre viene mostrato come quest'ultimo conquisterà la fiducia del gruppo di sopravvissuti e porterà a termine le missioni affidategli dal suo gruppo.

Infine nel terzo sneak peek viene anticipata una conversazione tra Dante e Rosita, che non sarà ancora a conoscenza della morte di Siddiq e che l'uomo sia in realtà una spia del gruppo di Alpha. Infatti l'uomo mentirà alla donna, dicendo che il dottore si è allontanato per curare alcuni pazienti, ma in realtà si starà trasformando in zombie.