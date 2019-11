Domenica 24 novembre andrà in onda in prima serata su Canale 5 la terza puntata della Serie TV spagnola La Caccia-Monteperdido. Secondo le ultime anticipazioni nel terzo appuntamento con protagonista Megan Montaner andranno in onda il quinto e il sesto episodio e ci saranno numerose novità e colpi di scena. In particolare, il sergente Sara Campos inizierà a sospettare che dietro il misterioso rapimento di Ana e Lucia ci siano in realtà due rapitori e non uno come si pensava.

Ana nasconderà un segreto che pian piano svelerà

Dopo il ritrovamento di Ana, il sergente Sara Campos e il tenente Bain continueranno ad investigare sul sequestro di Lucia Castan, l'altra ragazzina che risulta ancora dispersa. In particolare, Joaquin Castan padre di quest'ultima metterà una taglia su chiunque sia in grado di fornire informazioni importanti per il ritrovamento di sua figlia. Invece, Nicolas Souto verrà rilasciato, però grazie alle sue importanti dichiarazioni emergerà una realtà che fino a quel momento era del tutto inaspettata.

Nel frattempo, Ana che è tornata a casa con i suoi genitori apparirà molto strana e sembrerà non voler raccontare alla polizia alcuni segreti riguardo alla sua prigionia insieme alla sua amica Lucia. Intanto, Sara Campos e Victor Gamero dopo aver trovato il nascondiglio sulle montagne (dove il rapitore nascondeva le due bambine ora sedicenni) capiranno che quasi sicuramente colui che 5 anni fa ha rapito Ana e Lucia si trova all'interno della comunità di Monteperdido.

Ximea potrebbe nascondere qualcosa e avere un ruolo centrale

Poco dopo le cose inizieranno a venire a luce e il sergente insieme alla Guardia Civil saranno sulla buona strada per arrivare a capire chi ha rapito Ana e Lucia. La pista di sarà porterà proprio all'interno del paesino di Monteperdido.

La giovane Ana proverà in tutti i modi a condurre una vita normale e si avvicinerà sempre di più a Quim, fratello di Lucia e fidanzato di Ximea, amica delle due ragazze scomparse che era presente il giorno del rapimento ed è scampata all'evento.

Proprio per questo motivo, la ragazza viene chiamata dagli abitanti del paesino spagnolo come la fortunata. Ciò che resterà da capire è se anche lei avrà un ruolo centrale nella storia e nasconderà qualcosa.

Successivamente, nel corso della puntata Ana prenderà coraggio e racconterà alla polizia alcuni dettagli molto importanti per il proseguimento delle indagini. Potrebbe essere proprio lei a portare la polizia dalla Castan.

Come già anticipato è ormai chiaro che il rapitore è all'interno della comunità di Monteperdido. Infatti, al centro delle trame della serie televisiva non ci sono solo le ragazzine e le loro rispettive famiglie, ma anche tutti gli abitanti del paesino spagnolo. Infatti, la Guardia Civil verrà anche a conoscenza di storie intime di alcuni personaggi della comunità.