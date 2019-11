Secondo appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e donne. Nella puntata di oggi, martedì 26 novembre, continuerà la discussione tra Ida e Riccardo e sorgeranno dei problemi tra Anna e Samuel. Poca chiarezza anche per Armando e la sua conoscenza con Veronica.

Uomini e Donne, Riccardo a Ida: 'Io non sono un difetto'

Nella puntata odierna continueranno i battibecchi tra Ida e Riccardo. Quest'ultimo ribadirà di non potersi addossare tutte le colpe di una relazione che non sta procedendo nel migliore dei modi, ribadendo: "Io non sono un difetto".

Anche Ida dirà la sua, affermando che lei ha Riccardo non ha mai mancato di rispetto. I dubbi tra i due non mancheranno, come nella coppia composta da Anna e Samuel. Quest'ultimo è convinto che nella loro relazione invece di andare avanti, hanno fatto "un passo indietro". Tutto avverrà sotto lo sguardo pietrificato di Anna, che non si aspettava una dichiarazione di questo tipo: sarà la fine di tutto?

Le discussioni saranno le assolute protagoniste dell'appuntamento odierno, visto che anche tra Veronica e Armando, nonostante la conoscenza stia proseguendo, le polemiche non si placheranno. Per scoprire come evolveranno le vicissitudini del dating show più famoso d'Italia, l'appuntamento è per le 14:45 su Canale 5.