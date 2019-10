Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno deciso di lasciare insieme il Trono Over di Uomini e donne. La dama darà dunque una seconda chance al suo compagno. Tra i due, adesso, le cose sembrano andare finalmente a gonfie vele anche se Ida ha confidato in un'intervista di sentirsi a disagio, talvolta, con l'affascinante cavaliere.

I due protagonisti del dating-show condotto da Maria De Filippi si sono raccontati in un'intervista di coppia al magazine di Uomini e Donne.

La Platano ha confermato di aver scelto di lasciare il programma con Riccardo, in modo da non rimpiangere nulla. Qualora la relazione tra i due dovesse andare di nuovo male, Ida si ritiene convinta di non soffrire più come accaduto in passato poiché ormai ha 'una corazza'.

Durante l'intervista, la donna ha raccontato di essere molto più serena al fianco del suo compagno e di essere in grado di evitare comportamenti che potrebbero portare ad inutili litigi.

Sebbene l'ex dama abbia speso solamente delle belle parole verso il suo fidanzato, ha raccontato anche un aneddoto legato al rapporto.

Senza troppi giri di parole, la Platano ha dichiarato: "Ogni tanto mi sento inferiore a Riccardo". Poi ha aggiunto: "Il fatto di vederlo sempre super perfetto, mi ha sempre fatto sentire a disagio. Lui è un signore, mentre io sono una donna decisamente più selvaggia".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Di fronte a tali affermazione Riccardo Guanieri ha subito replicato alla sua compagna, smentendola. L'ex cavaliere del programma targato Canale 5, ha subito precisato che ai suoi occhi, Ida è perfetta così com'è.

Riccardo Guarnieri: parole al miele su Ida

Pertanto, l'ormai ex protagonista di Uomini e Donne nell'intervista di coppia non si è risparmiato sulla sua compagna: "Tutte le promesse che ho fatto a Ida in passato, per me valgono ancora".

Lui è convinto che se riusciranno a capirsi a vicenda, questa volta avranno un futuro roseo insieme.

Prima di concludere il suo intervento, Riccardo ha riferito di provare una certa ammirazione verso la Platano poiché è una donna che è riuscita a costruirsi una vita da sola. In merito all'aneddoto raccontato dall'ex dama sul fatto di non sentirsi all'altezza, il diretto interessato ha puntualizzato: "E' una situazione che lei si porta dentro da molto ed ha creato molti problemi.

Per me lei è sempre stata alla mia altezza".

D'altronde, se Guanieri all'età di 41 anni ha finalmente deciso di mettere su famiglia ed ha parlato di matrimonio, significa che Ida Platano ha veramente stregato il suo cuore. A questo punto non ci resta che augurare il meglio a questa coppia, dopo gli alti e bassi vissuti in passato.