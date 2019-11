L'ultima puntata de L'Isola di Pietro andrà in onda il prossimo 22 novembre. Anche in questa terza stagione, giunta ormai a conclusione, Gianni Morandi nei panni del dottore Pietro ha saputo tenere sulle spine milioni di telespettatori. Mentre i fan si chiedono se ci sarà un prosieguo della serie possiamo anticipare che assisteremo ad un'imprevista partenza da parte di Valerio Ruggeri (Francesco Arca): il nuovo vicequestore infatti deciderà di lasciare Carloforte e di conseguenza anche la fiction. Monica, invece, ammetterà di essere la responsabile dell'omicidio di Chiara, costituendosi in Commissariato.

Anticipazione ultima puntata: Monica si costituisce, Valerio decide di partire

Nell'ultimo episodio in onda venerdì prossimo finalmente tutti i nodi verranno al pettine. Le indagini sulla morte di Chiara proseguiranno senza sosta: la giovane che è stata uccisa in circostanze misteriose avrà giustizia. Il colpo di scena arriverà nel momento in cui in Commissariato si presenterà Monica e deciderà di costituirsi.

La donna ammetterà le sue colpe, affermando di essere stata lei ad uccidere la madre di Anna. Pietro Sereni, però, avrà i suoi dubbi e penserà che la sua amica stia coprendo qualcuno.

Diego ed Elena, intanto, faranno una scoperta molto strana. Nel magazzino della Polizia qualcuno è entrato senza permesso ed ha spostato una felpa. Si tratterà di Valerio, che per paura di essere scoperto cercherà di depistare le indagini dei suoi collaboratori. Infine, Caterina tenterà di avvicinarsi al giovane Marra, ma un 'clamoroso dettaglio' le farà perdere le speranze.

Riassunto precedente, puntata 15 novembre e repliche

Nella puntata precedente de L'Isola di Pietro 3, Irene Manca ha rapito la piccola Anna.

Le ricerche sulla giovane e la bambina proseguono senza sosta e Diego chiede aiuto a Pietro. Elena e Valerio sembrano aver trovato il giusto equilibrio per portare avanti la loro relazione ma purtroppo sorgono nuove complicazioni. Intanto, Caterina è decisa a partire con Leonardo ma prima della partenza le sorgono dei dubbi. La nipote del dottore non sa che il suo fidanzato è in grave pericolo e l'affetto che prova per il giovane, potrebbe causarle.

Nell'attesa di scoprire se ci sarà una quarta stagione de l'Isola di Pietro, coloro che non hanno potuto seguire le vicende di questa terza edizione possono rivederla in streaming. Sul sito ufficiale della Mediaset sono disponibili solo i primi quattro episodi mentre il quinto e il sesto verranno aggiunti subito dopo la messa in onda. Basta collegarsi da un Pc, tablet o smartphone e cliccare su Mediaset Play.