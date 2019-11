Sarà una puntata di Un posto al sole da non perdere quella che i telespettatori potranno seguire oggi 26 novembre su Rai 3 a partire dalle ore 20:45. In essa, infatti, Diego comincerà a schiarirsi le idee in merito alle dinamiche che hanno portato all'investimento di Aldo Leone. Già in passato, il figlio di Raffaele si era detto certo della propria innocenza anche se non era stato possibile dimostrare questa consapevolezza.

Ma l'incontro con Jacopo al Vulcano gli aprirà definitivamente gli occhi: i ricordi saranno finalmente chiari nella sua mente! In attesa di scoprire se tale novità porterà anche all'arresto del giovane, l'appuntamento odierno con la soap partenopea darà spazio ai problemi all'interno della famiglia Poggi - Boschi: l'argomento di discussione sarà ancora la nuova maestra di Bianca e le diverse vedute sul modo di rapportarsi con lei.

Un posto al sole spoiler: Diego ricorda che l'attentare è Jacopo

I telespettatori di Un posto al sole sanno da tempo che è stato Jacopo Leone ad investire il padre, a causa della rabbia provata in occasione dell'ennesimo tradimento dell'avvocato. Ma, davanti alla legge, il vero colpevole continua ad essere Diego Giordano che è uscito dal carcere solo grazie al patteggiamento (fatto che ha causato una lunga serie di critiche nei social network).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Nella puntata trasmessa ieri 25 novembre, Jacopo ha seguito Diego, finendo per raggiungere il Vulcano dove è stato avvistato dal figlio di Raffaele. Sarà proprio questo il punto di partenza di questa sera, quando Diego riuscirà a fare tesoro da questo inatteso faccia a faccia. La vista del volto di Jacopo gli permetterà di capire che proprio lui era alla guida dell'auto, scagliandola a forte velocità contro Aldo. Ma tale verità potrebbe non essere così facile da dimostrare anche nelle sedi adeguate.

Trame Un posto sole del 26 novembre: le diverse vedute di Angela e Giulia

Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole di oggi 26 novembre, la maestra Gagliardi continuerà ad essere argomento di discussione e preoccupazione all'interno della famiglia di Bianca. Angela ha provato a confrontarsi con l'insegnante ma non ha ottenuto alcun risultato degno di nota, dato che la sua severità non è affatto venuta meno come sperato.

Questa sera, la madre della bambina esprimerà il suo disappunto anche con Giulia ma le due donne potrebbero avere delle vedute diverse sulla maestra. Infine, verrà riservato uno spazio a Guido e ad una nuova questione da affrontare: sempre più infastidito a causa delle recriminazioni di Catello, il Comandante dei Vigili Urbani si lascerà andare ad una scomoda rivelazione.