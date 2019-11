Le anticipazioni delle puntate di Un Posto al sole che andranno in onda dal 2 al 6 dicembre 2019 su Rai 3 alle 20.45 circa ci raccontano che Aldo Leone tenterà di corrompere Diego a pochi giorni dall'udienza mentre Fabrizio spiazzerà completamente Marina facendole conoscere lo zio. Ecco i dettagli.

Il tentativo di corruzione

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 2 al 6 dicembre ci raccontano che a pochi giorni dall'udienza, il povero Diego sarà pieno di dubbi.

Aldo Leone, infatti, gli offrirà tanto denaro affinché ammetta di essere colpevole. L'avvocato sa bene che ad averlo investito è stato suo figlio Jacopo ma non vuole rovinargli la vita per questo cercherà di spingere Diego a patteggiare.

Il figlio del portiere penserà seriamente a tale proposta anche perché con quel denaro potrebbe cominciare una nuova vita lontano dall'Italia e poi perché provare la sua innocenza potrebbe risultare estremamente difficile a causa delle tante prove schiaccianti contro di lui.

Patrizio verrà a conoscenza dei dubbi del fratello e lo affronterà con decisione. Gli chiederà il perché delle sue remore e Diego gli svelerà allora il piano di Aldo dicendogli inoltre di credere che per lui non ci sia altra via d'uscita. Patrizio resterà attonito e sconcertato.

Le altre trame di Upas

Le altre trame di Un posto al sole dal 2 al 6 dicembre ci raccontano che Carla, tornata nella vita di Mia e Alex, rischierà di coinvolgerle ancora di più ma la più grande, per la prima volta, deciderà di mettere se stessa davanti a tutti grazie anche al sostegno di Vittorio.

La ragazza, quindi, deciderà di parlare del padre a Rosaria.

La piccola Bianca, invece, continuerà ad avere dei problemi con la maestra ed in inoltre si ammalerà. Questo le provocherà una forte ansia ma, grazie a ciò, i suoi genitori verranno a conoscenza di come a scuola le cose siano peggio di quello che pensavano realmente.

Gli spoiler ci rivelano poi che Marina ed Alberto faranno la pace e l'uomo, poi, spronato dall'imprenditrice, farà fronte ad un'emergenza ai Cantieri.

In seguito il Palladini, però, si ritroverà a fare i conti con un problema ancora più grave. Clara confiderà ad Angela e Giulia di essere stata licenziata dopo aver rifiutato di concedersi a Cipriani. Le due donne, quindi, cercheranno di convincere l'ex cameriera a denunciare Alberto.

Marina conosce lo zio di Fabrizio

Gli spoiler di Un posto al sole dal 2 al 6 dicembre ci raccontano infine che Fabrizio prenderà un'iniziativa che spiazzerà completamente Marina.

L'imprenditore porterà infatti la sua amata a conoscere Sebastiano e ciò avverrà durante una cena con l'intera famiglia Rosato. L'incontro, però, non andrà come la donna credeva in quanto ne uscirà visibilmente provata.

Renato, infine, sarà sempre più solo senza Nadia e Raffaele, vedendolo depresso, lo inviterà a riflettere sugli errori del passato per non ripeterli. Si rivedrà poi Otello che litigherà con Teresa e poi si sfogherà proprio con il Poggi mentre Silvia scoprirà il talento e lo spirito di iniziativa di Samuel.