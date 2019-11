Diego Giordano tenterà di riprendere in mano le redini della sua vita durante la puntata di Un posto al sole, in onda su Rai 3 lunedì 25 novembre. Nonostante la preoccupazione per la falsa accusa nel tentato omicidio di Leone, il figlio di Raffaele si appresterà a cominciare il suo lavoro al Vulcano, ottenuto grazie all'intervento di Patrizio. Ma la novità continuerà ad essere oggetto di preoccupazione in famiglia, soprattutto da parte del padre del ragazzo.

Nell'appuntamento di lunedì prossimo, si tornerà a parlare di Alberto Palladini e del suo tentativo di coprire le falle nel bilancio dei Cantieri. Ciò lo porterà a cercare l'appoggio di Marina: riuscirà a guadagnare la sua fiducia? Si tornerà, infine, a parlare di Andrea che dovrà informare Arianna di una decisione che lei potrebbe non gradire.

Un posto al sole anticipazioni 25 novembre: Diego al suo primo giorno di lavoro

Nella puntata di Un posto al sole di ieri 22 novembre, Diego ha potuto contare sull'appoggio della sua famiglia, unita nel sostenerlo nel suo lavoro al Vulcano.

Sarà Raffaele, infatti, ad acquistare per lui la bici elettrica necessaria per effettuare le consegne in tutta Napoli. La prima puntata della prossima settimana partirà proprio da questi presupposti e sancirà l'inizio della nuova avventura di Diego. Arriverà il primo giorno di lavoro al Vulcano, anche se questa nuova opportunità sarà motivo di apprensione per Raffaele. E non sarà questo l'unica causa di problemi: sul futuro del giovane Giordano si prospetterà un'altra questione da risolvere. Sarà collegata proprio al suo finto coinvolgimento nel tentato omicidio di Aldo Leone?

Trame Un posto al sole: Alberto cerca l'appoggio di Marina

Proseguendo con le anticipazioni della prossima puntata di Un posto al sole, Fabrizio e Marina avranno un confronto che non resterà privo di strascichi nella loro relazione, soprattutto perché l'imprenditrice continuerà ad insistere per conoscere i familiari del compagno. Anche Alberto Palladini si troverà a discutere con la Giordano, cercando di guadagnare nuovamente la sua fiducia.

Ma tale obiettivo potrebbe dimostrarsi particolarmente difficile, considerando i trascorsi dei due collaboratori e le falle nel bilancio messe in evidenza da Roberto. Nell'appuntamento con la soap partenopea di lunedì 25 novembre si tornerà a parlare di Andrea. Quest'ultimo chiederà l'aiuto di Silvia per informare Arianna di una notizia che potrebbe risultarle indigesta. Sarà intenzionato a trasferirsi a Londra insieme ad Alice?

Ricordiamo che l'attore Davide Devenuto smetterà di girare a gennaio 2020 e, dunque, a breve dovrà essere giustificata la sua assenza dalle trame di Un posto al sole.