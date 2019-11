Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Il Segreto, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 alle 16:10 dal 4 novembre al 10 novembre ci saranno tantissime novità e numerosi colpi di scena. Il primo e inaspettato è rappresentato dallo scoppio di una bomba durante il matrimonio tra Fernando Mesia e Maria Elena. Infatti, quest'ultima perderà la vita proprio mentre stava coronando il suo sogno d'amore. Ma non è tutto perché ci sarà poi Elsa Laguna che deciderà clamorosamente di lasciare il suo amato Isaac Guerrero e anche Puente Viejo.

Il dottor Zabaleta diagnosticherà una grave malattia ad Elsa Laguna

Il tutto sarò presto spiegato. Infatti, il motivo che ha spinto Elsa a prendere questa drastica decisione è perché rimarrà totalmente sconvolta dalla diagnosi che le è stata fatta dal dottor Zabaleta. Quest'ultimo ha rivelato alla donna che ha una malattia molto grave ed è addirittura a rischio la sua vita. La Laguna deciderà di non parlare con nessuno di questo fatto, nemmeno con il suo amato Isaac.

Anzi, la donna metterà la parola fine sulla sua relazione con il carpentiere e abbandonerà definitivamente il paesino spagnolo per stare lontana da tutto e tutti. Una scelta questa che lascerà sicuramente l'amaro in bocca ai suoi familiari più stretti, agli amici più cari e soprattutto al suo amore Isaac che ha lottato tantissimo per stare insieme a lei.

Puente Viejo a lutto per l'esplosione

Intanto, il paesino spagnolo sarà a lutto per l'esplosione durante il matrimonio di Fernando e Maria Elena.

Come è stato già anticipato, quest'ultima perderà la vita proprio nel giorno del suo matrimonio, mentre Matias e Maria Castaneda verseranno in gravi condizioni di vita, con la figlioccia della Montenegro che rimarrà addirittura paralizzata.

Poco dopo, Carmelo e Irene inizieranno a fare ipotesi su chi sia il colpevole di questa esplosione, mentre Severo Santacruz sarà totalmente sconvolto e non riuscirà a confidarsi con nessuno.

Intanto, Donna Francisca Montenegro e Carmelo Leal discuteranno su chi debba essere a portare avanti le indagini. Ma non è tutto, perché Isaac Guerrero non accetterà per niente la decisione presa dalla Laguna e quindi deciderà di sorprenderla prima che possa andare via.

Francisca e Mauricio parleranno di Severo e Raimundo chiederà a sua moglie di non avere fretta di vendicarsi. Nel frattempo, Maria riprenderà conoscenza, mentre Fernando si sentirà molto in colpa per quanto successo alla sua cerimonia.

Inoltre, il dottor Zabaleta sarà molto preoccupato per le condizioni in cui verserà Matias. Invece, tra Prudencio e Lola cambierà qualcosa nel loro rapporto dopo che i due inizieranno a confrontarsi.