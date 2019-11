E' finita tra Gabriele Franco e Silvia Tirado: dopo aver superato le tentazioni di Temptation Island Vip, la coppia non è riuscita a buttarsi alle spalle le difficoltà che l'avevano condotta a prendere parte al reality. A far sapere ai fan che la rottura è ormai inevitabile è stata Silvia che ha ammesso di aver toccato il fondo con il suo fidanzato. In seguito, tra botta e risposta social, è arrivata la conferma della rottura: i due non hanno trovato un punto d'accordo, al contrario di quanto accaduto a Sossio e Ursula dopo le gravi incomprensioni.

Lo sfogo di Silvia sui social

'Io trovo assurdo che una donna stia sempre da sola. Sempre', ha affermato Silvia qualche giorno fa sul suo profilo Instagram, lamentando che il fidanzato non si prenda cura di lei. La giovane, nel suo lungo sfogo, ha aggiunto che si dovrebbe avere vicino chi sa mettere da parte qualche volta il lavoro per potersi prendere cura della donna che ha vicino. Silvia, che nel villaggio della Sardegna si era molto avvicinata ad un tentatore, ha ammesso di aver sbagliato così come ha fatto anche durante il falò di confronto quando è corsa dietro al suo fidanzato che voleva lasciarla, ma ad un certo punto si dovrebbe avere una svolta che non è mai arrivata nel rapporto di coppia.

Inoltre, dopo aver lamentato la mancanza di attenzioni e di sorprese, cosa che ha fatto anche nel villaggio di Temptation Island Vip, Silvia ha aggiunto che vi è stata anche una grossa mancanza di rispetto: il fidanzato ha postato dei video di lavoro con donne che ballano poco vestite. Questa, probabilmente, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E se si poteva pensare ad una crisi passeggera, la conferma della rottura c'è stata ieri.

Gabriele: 'Sono tornato su piazza'

'Silvia è una persona speciale a cui vorrò sempre bene', ha detto il figlio di Pippo Franco, lasciando intendere che l'amore sia finito. Ma veloce è giunta la risposta di Silvia: 'Non vedevate l'ora di essere sinlge'. Con queste parole la ragazza ha confermato di non essere più in coppia con Gabriele. Pippo a questo punto ha commentato in modo ironico, ma chiaro, il fatto che con Silva sono giunti al capolinea.

'Sono tornato su piazza', ha detto ironicamente Gabriele mentre si trovava a Piazza Duomo a Milano.

'Da sola non puoi salvare niente. Innamorati di chi ha voglia di lottare insieme a te': questa è la conclusione di Silvia, ma non è detto che non seguano ulteriori commenti da parte dei due ex. La ragazza pare molto arrabbiata per quanto successo, ma è chiaro che la visione della coppia da parte dei due sia opposta.

I due troveranno un punto d'accordo come accaduto a Jessica ed Andrea dopo la rottura a Temptation Island? Presto per dirlo, solo il tempo potrà dare le risposte necessarie.