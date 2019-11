Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera d'epoca , "Il Paradiso delle signore", ambientata negli anni '60 ed interpretata, fra gli altri, da Alessandro Tersigni (Vittorio Conti), Roberto Farnesi (Umberto Guarneri), Enrico Oetiker (Riccardo Guarneri) e Gloria Radulescu (Marta Guarneri). Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda dal 4 al 9 novembre, tutti i giorni a partire dalle 15.30 su Rai 1.

Le vicende di questa settimana saranno incentrate soprattutto sul triangolo formato da Riccardo, Nicoletta e Cesare, sulla realizzazione dello spot per il Paradiso e sui tentativi di Umberto di neutralizzare l'operato dell'amministratore del patrimonio della Brancia.

Riccardo deluderà Vittorio e Luciano

Le anticipazioni de "Il Paradiso delle signore" ci segnalano che Vittorio annuncerà alle Veneri che saranno le uniche protagoniste di un nuovo spot finalizzato a promuovere il Paradiso.

Marta rivelerà a Riccardo di aver visto lui e Nicoletta baciarsi, mentre la padrona di casa di Angela esigerà da lei il pagamento dell'affitto. Cesare troverà le prove del tradimento di Nicoletta, senza sapere che Riccardo si è recato dal vescovo per far annullare il suo matrimonio alla Sacra Rota. Per ottenere i soldi necessari per pagare l'affitto arretrato, Angela accetterà di partecipare al piano di Adelaide per distruggere il contabile della Brancia.

Nonostante ciò la giovane non riuscirà lo stesso a pagare i suoi debiti, in quando verrà derubata poco dopo da un nemico di Marcello. Vittorio e Luciano rimarranno molto delusi da Riccardo, quando scopriranno che quest'ultimo ha sottoscritto un contratto in esclusiva con Cosimo senza interpellarli. Dopo aver saputo del furto subito dalla sorella, Marcello si metterà sulle tracce del ladro e lo affronterà con coraggio, rimanendo ferito nello scontro.

Nicoletta darà una brutta notizia a Riccardo

Agnese si renderà conto della sintonia che si è venuta a creare fra Cosimo e Gabriella, e farà di tutto per controllarli. Nicoletta rivelerà a Roberto di essere ancora innamorata di Riccardo, senza sapere che, al suo rientro a casa, l'aspetterà una brutta notizia. Umberto riuscirà a trovare una maniera per annullare le azioni dell'amministratore della Brancia.

Nicoletta si recherà da Riccardo e gli rivelerà di essere in partenza da Milano per seguire Cesare nella sua nuova esperienza lavorativa. Poco dopo, la giovane incontrerà Silvia e Luciano: negherà loro di aver trascorso di nascosto del tempo con Riccardo da quando è sposata con Cesare. Marcello si recherà dalla padrona di casa di Angela per sistemare la situazione finanziaria della sorella a modo suo.