Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera iberica, "Una vita", interpretata fra gli altri da Marita Zafra e Ines Aldea rispettivamente Casilda e Celia. Le trame di cui ci occuperemo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 3 al 9 novembre, tutti i giorni su Canale 5 alle ore 14.10 e il martedì in prima serata su Rete 4 a partire dalle ore 21.25. Questa settimana, al centro di tutti gli intrighi della soap, ci saranno soprattutto la sparizione momentanea di Telmo e Lucia, la rivelazione che Casilda farà a Leonor e il peggioramento delle condizioni di salute di Servante.

Telmo infrangerà il segreto della confessione

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che il medico chiamato da Ramon visiterà Servante e si renderà conto che l'uomo potrebbe non sopravvivere alla sua malattia. Approfittando della processione per la Vergine dei Miracoli, Telmo costringerà Lucia a seguirlo e a rimanere con lui fino a quando non avrà avuto la possibilità di raccontarle tutto ciò che pensa su Samuel Alday.

Maria istigherà Casilda a scagliarsi contro Rosina. Antonito deciderà di rinunciare alle consulenze al poligrafo, per rendere felice suo padre. Telmo non rispetterà il segreto della confessione, rivelando a Lucia che Jimen Batan gli ha riferito che Samuel vuole sposarla soltanto per impossessarsi della sua eredità. Nella stessa occasione, il religioso rivelerà all'Alvarado di essersi innamorato di lei.

Casilda continuerà a nutrire dei dubbi sullo strano rapporto esistente fra Maria e Higinio, mentre a calle Acacias tutti si renderanno conto che Telmo e Lucia sono spariti. Nel frattempo, Samuel minaccerà Ursula, facendosi rivelare l'indirizzo del priore Espineira.

I dubbi di Lucia

Dopo aver ascoltato il racconto di Telmo, Lucia si convincerà della malafede di Samuel e rimarrà stupefatta per la dichiarazione d'amore ricevuta.

Nel frattempo, Samuel verrà a sapere dal priore Espineira, l'indirizzo dell'eremo in cui si sono rifugiati Lucia e Telmo. Leonor deciderà di rappresentare la sua opera teatrale a Calle Acacias, mentre Casilda rivelerà a Maria di voler rinunciare all'eredità di Maximiliano. Non contenta, la donna si recherà da Leonor e le rivelerà che, in realtà, loro due non sono sorelle. Dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua, Telmo e Lucia si addormenteranno: al loro risveglio si ritroveranno senza vestiti e distesi su un giaciglio davanti agli occhi di Samuel e del priore Espineira.

Lucia non ricorderà nulla di ciò che è successo e temerà che Telmo possa aver approfittato di lei, anche se non ne sarà del tutto convinta. Più tardi, la donna deciderà di farsi visitare da un medico per constatare se la violenza abbia avuto luogo o no, ma Samuel le farà cambiare idea. Nel frattempo, Telmo continuerà a negare di aver approfittato di Lucia, accettando anche di essere processato in tribunale.