La puntata di Uomini e donne che è stata trasmessa oggi, venerdì 8 novembre, ha scatenato l'ira di molti spettatori: l'atteggiamento che ha avuto Veronica Burchielli dopo che è stato mandato in onda il suo bacio in esterna con Alessandro Zarino, ha fatto storcere il naso a tanti, soprattutto a fronte di quello che è successo la settimana successiva. La corteggiatrice è stata presa di mira sui social network per la falsità che avrebbe dimostrato in studio quando le è stato chiesto cosa risponderebbe all'eventuale scelta del tronista.

Veronica non convince il pubblico

Sono passate poche ore dalla fine della puntata di Uomini e Donne dell'8 novembre, quella che è stata incentrata quasi completamente sul percorso di Alessandro Zarino. Il ragazzo, una settimana prima di abbandonare il programma da solo in seguito al "no" della corteggiatrice che ha scelto, si è reso protagonista di un emozionante momento in esterna.

Dopo quasi 6 uscite, il tronista e Veronica Burchielli si sono scambiati un bacio passionale, il tutto dopo essersi confidati su esperienze di vita passate che li hanno segnati molto.

Il coinvolgimento che i due giovani hanno dimostrato fuori dagli studi, però, sembra essere venuto meno quando Gianni Sperti ha fatto notare loro che hanno un feeling talmente forte che nessun'altra spasimante potrebbe ostacolare la napoletana fino alla scelta.

La reazione che ha avuto la ragazza quando le è stato chiesto cosa risponderebbe all'eventuale richiesta di Zarino di fidanzarsi, non è piaciuta quasi a nessuno: Veronica, infatti, è stata presa di mira sui social network con commenti negativi e di protesta anche alla decisione della redazione di affidarle il trono la settimana dopo.

"Io non ci posso credere che uno come Alessandro abbia preso un palo da quest'attrice", ha tuonato qualcuno su Twitter, trovando il consenso di moltissimi internauti.

La Burchielli sul trono dopo il 'no': gli spettatori non ci stanno

"Cioè, si baciano in questo modo e poi lei dice no?" ha domandato un utente con tono provocatorio dopo aver visto lo scambio di affettuosità tra Alessandro e Veronica durante la puntata odierna di Uomini e Donne.

"Ma con che coraggio lei ha detto no?" e ancora "Quando Gianni ha parlato di scelta, lei si è rabbuiata, che falsa", "Ha cambiato faccia quando si è parlato di scelta imminente, ha paura le levino la sedia".

Questi sono solo alcuni dei commenti negativi che sono stati scritti sulla corteggiatrice napoletana in queste ore, soprattutto da parte di chi è a conoscenza di quello che accadrà nel prossimo appuntamento con il Trono Classico.

Le anticipazioni del web, infatti, hanno svelato che Zarino sceglierà la Burchielli dopo vari tentennamenti e lei gli risponderà di "no" perché non le sembrerà una decisione sentita da parte del tronista.

Maria De Filippi, dopo aver salutato il ragazzo, offrirà la poltrona rossa a Veronica, la stessa che nella puntata di oggi ha affermato che avrebbe detto "sì" all'eventuale scelta di Alessandro.