Sono giunte puntuali le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 18 al 22 novembre su Rai 3 alle 20.45 circa, dopo il simpatico programma dedicato agli animali. Al centro delle trame troveremo Carla che verrà aggredita e Diego che cercherà di riprendere in mano la sua vita. Ma veniamo ai dettagli.

Spoiler Upas metà novembre

Le anticipazioni delle trame di Upas ci raccontano che Vittorio resterà profondamente sconvolto dall'aggressione alla povera Carla, per cui deciderà di parlarne con Alex.

Anche Mia verrà a conoscenza di quanto accaduto e ne resterà sconvolta. Gli spoiler ci rivelano inoltre, che la piccola Bianca avrà problemi con la nuova maestra di scuola, e sia Angela che Franco cercheranno di capirne il motivo. Le anticipazioni della soap partenopea ci raccontano inoltre, che Michele resterà molto colpito da Vittorio quando quest'ultimo deciderà di prendere a cuore la causa della povera Carla.

La piccola Bianca, invece, continuerà ad avere problemi con la maestra Gagliardi, mentre Serena deciderà di fare una sorpresa a Filippo dopo che quest'ultimo si sarà avvicinato di nuovo a lei. Giulia intanto sarà sempre più presa dall'amico del circolo letterario di chat Marcello, mentre Carla sarà felicissima della visita di Mia.

Le anticipazioni infine, ci raccontano che Vittorio cercherà di baciare Alex ma lei lo rifiuterà senza dargli nessuna spiegazione.

Mia però la incoraggerà a fare la pace con lui. Bianca, infine, sarà sempre più turbata dalla nuova maestra e per questo la Poggi deciderà di parlare con la donna. Roberto, invece, dopo avere controllato a fondo alcuni documenti, si precipiterà ai Cantieri da Marina per affrontare una volta e per tutte il Palladini.

Aldo torna a casa

Gli spoiler di Un posto al sole delle puntate che andranno in onda dal 18 al 22 novembre ci raccontano che Patrizio tornerà a Napoli, e farà il possibile per aiutare il fratello a riprendere in mano la sua vita.

Il tutto accadrà mentre Aldo potrà tornare finalmente a casa. Intanto, per Alberto le cose si metteranno male a causa della sua scellerata gestione dei Cantieri, mentre Vittorio confesserà finalmente ad Alex di averla tradita con Anita. Il ragazzo, poi, cercherà di farsi perdonare in tutti i modi.

Infine, le anticipazioni ci rivelano che Alberto cercherà di convincere Clara a dare una chance a Cipriani.

La cameriera, però, stavolta deciderà di non dargli retta. Fabrizio, invece, proverà nuovamente a far breccia nel cuore di Marina, mentre Patrizio avrà un buona idea per aiutare Diego a ricominciare. Infine, Guido riceverà una splendida notizia da Mariella che però farà male al povero Cerruti.

Natale con Otello

Per chi si chiedesse che fine ha fatto Otello, infine, da una Instagram Story di Maurizio Aiello ovvero di Alberto, si nota la figura di Allocca sul set mentre si girano con tutta probabilità gli episodi natalizi.

Ciò significa che il bravissimo interprete di Otello tornerà a Napoli senza però la sua amata, che resterà di fatto ad Indica per stare vicina al padre.