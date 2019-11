Su Real Time sbarca una nuova puntata di Bake Off Italia, il talent con protagonisti i pasticcieri amatoriali e condotto da Benedetta Parodi, che vede nelle vesti di giudici Clelia d'Onofrio, Ernst Knam e Damiano Carrara. Nella rosa dei concorrenti il cerchio si stringe sempre di più e dopo le due eliminazioni di settimana scorsa, i concorrenti si ritroveranno ad affrontare sfide sempre più ardue, per raggiungere la tanto desiderata finale che andrà in onda il prossimo 29 novembre. La puntata di oggi, venerdì 8 novembre, riserverà tante sorprese, la prima? La presenza di un quarto giudice speciale: Renato Ardovino.

Renato Ardovino quarto giudice speciale

Il percorso di Bake Off Italia sta per volgere al termine, infatti mancano solamente tre puntate alla finale e le prove dolciarie alle quali vengono sottoposti i concorrenti del cooking talent si fanno sempre più dure e agguerrite. Oramai in gara sono rimasti solo in sei (Hasnaa, Sara, Martina, Riccardo, Rong e Antonio) e stasera uno di loro dovrà dire addio al tendone di Arcore.

Come di consuetudine dovranno affrontare tre prove (la creativa, la tecnica e quella a sorpresa organizzata da Clelia d'Onofrio) e stasera a giudicarli, oltre alla giuria residenziale, ci sarà un quarto giudice speciale: Renato Ardovino, il noto cake designer, conosciuto al grande pubblico per il suo programma di successo su Real Time Le torte di Renato. Per scoprire il nome dell'eliminato, la messa in onda è prevista per stasera, alle 21:10, su Real Time.