Sta volgendo al termine anche la quinta stagione di Un passo dal cielo, la serie televisiva di Rai1 che ogni giovedì tiene compagnia al pubblico con le intricate vicende di San Candido e dei suoi personaggi. Dei dieci episodi di cui si compone la quinta stagione, il 7 novembre alle 21:25 andrà in onda il nono e penultimo, dal titolo 'La sorgente dell'odio'. Secondo le anticipazioni diffuse in rete, il pubblico assisterà a diversi colpi di scena che riguarderanno Kroess. Le indagini porteranno Neri e Nappi fino in Germania. Intanto a San Candido Emma avrà modo di riflettere sul suo futuro.

Un passo dal cielo 5, nono e penultimo episodio: trama

Le anticipazioni sulla trama del prossimo appuntamento con Un passo dal cielo 5 rivelano una svolta nelle indagini riguardanti il caso di Kroess (Matteo Martari). Il comandante della forestale Francesco Neri (Daniele Liotti) e il commissario Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) raccoglieranno le dichiarazioni di un direttore di banca che ha qualche scheletro nell'armadio.

L'uomo riferirà loro dettagli inediti sul caso, ma per chiarire alcune cose poco nitide i due intraprenderanno un viaggio verso un paesino tedesco dove cercheranno trovare le risposte a svariati interrogativi. Intanto Emma (Pilar Fogliati), dopo un confronto con Francesco, inizierà a riflettere sulle decisioni da prendere in merito al suo futuro con l'uomo che le ha chiesto di sposarlo. Nel frattempo a San Candido, anche dopo il ritorno di Eva (Rocìo Munõz Morales), Valeria (Beatrice Arnera) continuerà ad avere delle attenzioni verso la piccola Carmela. La giovane si sentirà sempre più legata alla bambina, ma un errore fatto in un momento di distrazione potrebbe incidere negativamente su Vincenzo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Riassunto dell'ottavo episodio

Nell'ottavo episodio andato in onda il 31 ottobre, un misterioso omicidio nella proprietà di Moser ha rimesso in cattiva luce il maestro Albert Kroess. La vittima era un detenuto che lavorava con lui. Mentre Francesco stava cercando di comprendere più in profondità Kroess, c'è stato un colpo di scena: Albert si è dato alla fuga. Il comandante ha pensato di lasciare la casa sul lago e intanto ha continuato ad indagare sugli operai che lavorano per Moser e che hanno avuto legami con Deva.

Nel frattempo Eva è tornata a San Candido e Vincenzo ha provato a ridarle fiducia, senza però dimenticare i sentimenti che prova per Valeria. Intanto Emma e Francesco, impegnati a scegliere la data del matrimonio, hanno affrontato una situazione che potrebbe essere un ostacolo alla loro unione: la giovane ha tradito Neri con Albert Kroess.