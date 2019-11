Sabato 2 novembre si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e donne incentrata sul Trono Over. Ida e Riccardo sono tornati ancora una volta in studio, e anche in questa circostanza non sono mancate delle rimostranze da parte della dama.

L'attenzione si è poi focalizzata su Gemma Galgani. A quanto pare, la torinese sta vivendo un periodo di felicità grazie alla new-entry Juan Luis. Quest'ultimo, infatti, le ha dedicato una canzone emozionandola visibilmente, mentre Tina, per prenderla in giro, ha chiamato un medico per curarla dalla sua "tachicardia d'amore". Le anticipazioni sono state riportate da Il Vicolo delle News.

Anticipazioni trono over Uomini e Donne: Gemma al settimo cielo, Tina chiama un medico

Gemma Galgani si è consolata piuttosto in fretta dopo la delusione subita dall'affascinante Jean Pierre. Nella registrazione di U&D del 2 novembre, la dama piemontese è apparsa decisamente al settimo cielo per il corteggiamento serrato del nuovo arrivato Juan Luis. Quest'ultimo, venezuelano d'origine, ha circa 12 anni meno dell'ex fidanzata di Giorgio Manetti, ma nonostante ciò ha deciso di partecipare al programma per conquistarla.

Negli ultimi giorni, Gemma e Juan Luis si sono sentiti di frequente al telefono e si sono scambiati una serie di romantici messaggini.

Il corteggiamento è andato avanti anche dinanzi alle telecamere. Il cavaliere sudamericano si è esibito in una serenata di tutto rispetto che la diretta interessata non ha affatto disprezzato. Vedendo la donna estremamente emozionata, Tina Cipollari non è rimasta a guardare e, scherzando, per farle passare la "tachicardia d'amore" ha chiamato un dottore.

Ida Platano torna a lamentarsi della 'freddezza' di Riccardo

Chiusa questa parentesi, ci si è concentrati sul ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo. Purtroppo, a quanto pare, tra i due ci sono ancora dei problemi. La Platano, infatti, dopo aver lamentato la mancanza di trasporto fisico da parte del compagno nella precedente registrazione, ha avuto ulteriori rimostranze.

Alla presenza di Maria De Filippi, la parrucchiera di origini siciliane ha rivelato che tra lei e il pugliese non c'è stato ancora un bacio.

Ma ciò che ha deluso maggiormente Ida Platano è stata la scarsa partecipazione di Riccardo Guarnieri su Instagram, poiché pare che l'uomo non commenti le foto della fidanzata, soprattutto l'ultima che ha pubblicato.

Nella discussione si è intromesso anche Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano durante la settimana ha innalzato un polverone nei confronti della ritrovata coppia, parlando addirittura di presunti tradimenti.

A questo punto Tina Cipollari è sbottata, puntando il dito contro il corteggiatore partenopeo e definendolo invidioso. L'opinionista, infatti, ritiene che Armando sia scorretto nel momento in cui infanga gli altri solo ed esclusivamente per intervenire in questioni che non lo riguardano.