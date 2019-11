Andrà in onda oggi 13 novembre la terza e ultima puntata settimanale dedicata al Trono Over di Uomini e donne. Archiviati gli ennesimi litigi tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, il cui idillio appare ancora lontano, l'appuntamento odierno tornerà a concedere ampio spazio a Gemma Galgani, che avrà l'occasione di confrontarsi ancora con il suo ex spasimante Jean Pierre Sanseverino. La dama affermerà di provare un'assoluta indifferenza per il cavaliere ma finirà per esprimere qualche critica sia contro di lui che contro le altre signore frequentate dall'uomo.

La parola passerà anche a Tina Cipollari, che farà una richiesta inaspettata a Juan Luis Ciano, e successivamente al cavaliere Simone. Quest'ultimo, infatti, siederà al centro dello studio davanti a Veronica e alle due Valentina.

U&D anticipazioni oggi 13 novembre, Gemma a Jean Pierre: 'Mi è indifferente'

Il portale Witty Tv ha diffuso il breve video di anticipazioni di U&D relativo alla puntata odierna dedicata al Trono Over.

In esso, si assiste all'entrata in studio di Jean Pierre Sanseverino per l'aggiornamento sulle sue frequentazioni. Tina Cipollari interverrà subito e si rivolgerà alla Galgani: "Volevo a chiedere a Gemma che effetto le fa vedere Jean Pierre". La replica della dama non si farà attendere: "Nessuna, mi è assolutamente indifferente". A questo punto, anche Antonella avrà qualcosa da dire, criticando quello che riterrà il falso interesse di Gemma: "Allora non era reale".

La risposte della Galgani sarà chiara e netta: "Era reale nel momento in cui lo stavo vivendo". Il battibecco proseguirà con l'intervento dello stesso Jean Pierre che, rivolgendosi a Gemma, metterà le cose in chiaro: "Non devi parlare", ma lei risponderà piccata "Io parlo, eccome!".

Sanseverino aggiornerà Maria De Filippi e il pubblico presente in studio sulle sue conoscenze e, anche in questo caso, sarà Gemma ad intervenire: "Ma c'è stato qualcosa o non lo volete dire.

Perché da questi ammiccamenti..."

Trono Over anticipazioni: Tina vuole ballare insieme a Juan Luis

Proseguendo con le anticipazioni del Trono Over di U&D, Tina Cipollari esprimerà il suo desiderio di fare un ballo latino-americano con Juan Luis. Il cavaliere non si tirerà indietro e Gemma, vedendo la sua rivale visibilmente soddisfatta, le chiederà: "Vuoi un medico?". La parola passerà poi a Simone, che verrà presentato da Maria De Filippi e siederà al centro dello studio per un confronto con Valentina, Valentina F. e Veronica.

La Autiero avrà subito qualcosa da ridire in merito al comportamento del cavaliere: "Lui come sempre mette le mani avanti e poi le tira indietro". Simone replicherà alle sue parole: "Io sono un uomo che sa cos'è l'amore e per quello, forse, mi spaventa così tanto".