Come di consueto, torna ad allietare il giovedì sera dei telespettatori Rai la serie ambientata a San Candido ma girata a Braies, "Un passo dal cielo 5". Il 7 novembre, infatti, andrà in onda in prima serata su Rai 1 la nona puntata della quinta stagione, intitolata "La sorgente dell'odio", in cui Francesco e Vincenzo verranno a conoscenza di alcune nuove importanti informazioni che potrebbero aiutarli a svelare i segreti che da troppo tempo li perseguitano.

Francesco e Vincenzo partono per la Germania

Le anticipazioni della nona puntata ci segnalano che nel corso delle indagini, il commissario Vincenzo e il capo della forestale, Francesco si imbatteranno in un direttore di banca che sembra nascondere un passato molto complicato e discutibile. Nonostante ciò, a lunga andare, l'uomo gli rivelerà delle importanti informazioni riguardante l'indagine che stanno seguendo.

Venuti a conoscenza di queste nuove rivelazioni, Nappi e Neri decideranno di seguire le indicazioni del direttore di Banca e intraprenderanno un pericoloso viaggio alla volta di un misterioso paesino tedesco. Lì, i due uomini spereranno di trovare finalmente le piste giuste per svelare i segreti che stanno cercando di portare alla luce da tempo. Nel frattempo, Emma approfitterà della partenza di Francesco per riflettere sul loro rapporto: chiudere definitivamente col compagno o rimanere al suo fianco nonostante ciò che è successo fra di loro nell'ultimo periodo.

Nonostante il ritorno di Eva, Valeria non riuscirà ad allontanarsi da Carmela, rendendosi conto di voler bene veramente alla piccola. La giovane, infatti, si sentirà così legata alla bambina da commettere anche una leggerezza che potrebbe costare molto cara a Vincenzo.

Ascolti, repliche e cast

Fino ad oggi le puntate della nona stagione sono riuscite a catalizzare l'attenzione di una consistente fetta di pubblico, regalando alla serie una media di più di 4 milioni di telespettatori a puntata con uno share pari al 20% e più.

Il nono ciclo di episodi della serie vanta nel proprio cast artisti del calibro di Daniele Liotti nel ruolo di Francesco Neri, Enrico Ianniello nei panni di Vincenzo Nappi, Rocio Munoz Morales in quelli di Eva Fernandez, Pilar Fogliati dà il volto ad Emma Giorgi, Stefano Cassetti interpreta Bruno Moser, Gianmarco Pozzoli nei panni di Huber Fabricetti e tanti altri. Si segnala che la repliche di tutte le puntate di "Un passo dal cielo 5" sono disponibili sul sito on demand Rai Play, dal giorno seguente alla messa in onda in televisione.

Da ricordare che, per vedere le repliche su Rai Play è necessario registrarsi al sito attraverso la sua homepage in maniera del tutto gratuita.