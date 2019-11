Antonella Clerici, ex conduttrice de 'La Prova del Cuoco', il 13 novembre 2019 al programma televisivo 'Striscia la Notizia' ha smentito di promuovere i programmi di trading online. La sua faccia sarebbe stata usata per promuovere programmi di Bitcoin che prometterebbero di far diventare ricchi gli italiani.

Queste le parole della Clerici a Striscia la Notizia: ''Promuoverei gli investimenti in programmi di trading online, ma non so neanche che cosa siano''.

L'ex conduttrice di Legnano ha poi informato anche i fan che la seguono su Instagram che assolutamente non c'entra niente con la promozione di questi metodi per guadagnare e che promettono di far diventare ricche le persone.

Le parole dell'ex conduttrice de La prova del cuoco sul suo profilo instagram: ''Gira sui vari social la fake news che io consiglierei investimenti in bitcoin o affini (non so neanche che cosa sono).

E' falso. Diffidate, non consiglierei mai una cosa del genere''. Ma non solo l'immagine della Clerici è stata utilizzata da truffatori a scopo di far investire quante più persone possibili, infatti i creatori dei vari programmi di investimenti online hanno usato anche l'immagine di altri volti noti come: Diletta Leotta, Gigi Buffon, Lorenzo Jovanotti ed altri.

Antonella Clerici a Striscia la Notizia: ''Non tornerò alla prova del cuoco''

Da mesi ci sono in giro vari rumors sul suo conto, sul suo possibile ritorno al programma La Prova del Cuoco [VIDEO], programma che l'ha vista protagonista come conduttrice per ben 18 anni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Curiosità Bitcoin

Molti fan spererebbero in un suo ritorno anche per il calo degli ascolti da quando alla conduzione non c'è più lei ma Elisa Isoardi.

La Clerici ha smentito le varie voci che circolano sul web, affermando che non tornerà alla conduzione del programma. Secondo il sito Tvblog, però, l'ex conduttrice potrebbe tornare alla conduzione del programma da settembre 2020. Dal primo giugno 2018 infatti, lei stessa ha deciso di smettere per un po' di lavorare e di dedicarsi alla sua famiglia, decisione presa anche dopo la morte del suo caro amico Fabrizio Frizzi che le ha fatto capire quanto in realtà la famiglia sia importante e così, ha deciso di lasciare la conduzione e di dedicarsi a sua figlia e al suo compagno.

Antonella Clerici a Striscia la Notizia infatti ha detto: ''Adesso mi dedico alla mia famiglia''. Nonostante questo, sono tante le persone che prima seguivano ogni giorno il suo programma e che la rivorrebbero protagonista al posto dell'attuale conduttrice Elisa Isoardi. L'Isoardi però avrebbe il contratto con la Rai fino a settembre 2020, la Clerici potrebbe quindi tornare alla conduzione del programma in quel periodo.