Ormai è arrivata agli sgoccioli la serie televisiva Un Passo dal cielo, visto che questa sera 14 novembre andrà in onda l’ultimo appuntamento. C’è grande attesa da parte dei fans, per scoprire in quale modo si concluderà questo sceneggiato diretto da Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio e Cosimo Alemà per Lux Vide e Rai Fiction. Le anticipazioni del gran finale di stagione rivelano che ci sarà la resa dei conti tra Elena Salvi (Sinja Dieks) ed Emma Giorgi (Pilar Fogliati).

Le due rivali in amore si scontreranno per il fatto di contendere lo stesso uomo, ovvero Francesco Neri (Daniele Liotti). A scatenare la lite sarà la psicologa del carcere di San Candido, che ordinerà alla giovane etologa di prendere le distanze dal comandante della guardia forestale se lo vuole davvero bene.

Trama ultima puntata: Elena invita Emma ad allontanarsi da Francesco

Grazie al promo della decima e ultima puntata della quinta stagione intitolata “Il figlio” e in programmazione su Rai 1 il 14 novembre 2019, si evince in anteprima ciò che succederà.

Francesco e Vincenzo non riusciranno a dimenticare facilmente quanto accaduto durante la loro breve trasferta in Germania. Il capo della forestale e il commissario si vedranno costretti a prendere delle prese di posizioni definitive per il loro futuro. Purtroppo uno storico protagonista correrà un grosso pericolo. A rischiare la vita sarà proprio il Nappi durante una sparatoria, al tal punto che verrà trasportato in ospedale d’urgenza.

A rimanere al fianco del padre della piccola Carmela ovviamente ci saranno Francesco, Eva, e Valeria. Intanto tra Albert ed Emma ci sarà l’ennesimo riavvicinamento. Il maestro arriverà a fare una proposta alla giovane etologa, dato che le chiederà di iniziare una nuova vita con lui. Il Neri invece dovrà fare chiarezza una volta per tutte sulla sua vita sentimentale. Il capo della forestale avrà parecchia indecisione, poiché sarà ancora diviso tra la Giorgi ed Elena.

Successivamente Isabella sarà disperata per la fine della sua storia d’amore con Klaus. Di Leonardo Moser non ci sarà nessuna traccia e, durante le ricerche serrate di tutta la forestale di San Candido, qualcuno avrà delle terribili intenzioni, poiché vorrà porre fine all’esistenza del Neri. Vincenzo darà l’impressione di voler tornare con Eva per il bene della loro bambina, invece Valeria si renderà conto di provare dei forti sentimenti per il commissario. Infine tra Emma ed Elena ci sarà il tanto atteso confronto. Quest’ultima si scaglierà contro l’etologa invitandola ad allontanarsi da Francesco.

Nessuna conferma ufficiale sulla realizzazione della sesta stagione

I telespettatori, nonostante sperino in un lieto fine per il protagonista Francesco Neri, iniziano a chiedersi se il prossimo anno rivedranno le travolgenti avventure ambientate a San Candido. Dopo il debutto della quinta stagione della fiction avvenuto a partire dallo scorso 12 settembre 2019, e caratterizzata da molte novità, non è da escludere un seguito.

Purtroppo per il momento non è arrivata nessuna conferma ufficiale riguardo ad un probabile sequel, ma in occasione della seconda edizione del Festival delle Serie TV tenutasi a Milano è stata intervistata l’attrice Rocio Munoz Moralas, che nella fiction Un Passo dal Cielo interpreta Eva. L’attuale compagna di Raoul Bova tramite le sue recenti dichiarazioni ha fatto capire che ci sono parecchie possibilità per rivedere lo sceneggiato di Rai 1. L’interprete della madre della piccola Carmela ha pronunciato queste seguenti parole: “Il pubblico ha accolto a braccia aperte gli episodi della quinta stagione”. Sempre nel corso dell’intervista, l’attrice di origini spagnole ha rivelato che i fans sono molto affezionati alle storie dei personaggi. Stando a quanto è stato dichiarato da Rocio, quindi potrebbe essere una mossa vincente per i dirigenti della rete ammiraglia Rai continuare a regalare forti emozioni ai seguaci appassionati.