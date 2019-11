Apprensione nelle puntate americane di Beautiful per il comportamento di Thomas Forrester (Matthew Atkinson). Le nuove anticipazioni della soap opera raccontano che il figlio di Ridge non si rassegna al fatto di aver perso per sempre Hope Logan (Annika Noelle). Dal canto suo, la giovane non ha alcuna intenzione di perdonare al marito il fatto di averle nascosto la verità su Beth. Mentre Flo Fulton è stata assicurata alla giustizia, Thomas penserà bene di spaventare a morte Hope.

Anticipazioni Beautiful: Hope scappa da Thomas

Nelle puntate americane della soap opera in onda sulla CBC, il giovane Forrester perderà la testa dopo che Hope gli dirà di preparare i documenti per l'annullamento del loro matrimonio.

Liam e Justin si preoccuperanno molto, dopo aver scoperto che Thomas ha minacciato Hope durante una telefonata. Nonostante l'abbia pregata in lacrime di perdonarla, il figlio di Ridge verrà messo alla porta. Il suo piano per riconquistarla andrà a monte, facendolo sprofondare nella disperazione.

Come svelano le anticipazioni di Beautiful, Hope dirà a Liam di avere paura delle ritorsioni di Thomas, specie dopo le minacce ricevute per telefono. Lo Spencer la rassicurerà, promettendole di tenerlo lontano dalle loro vite. L'intento di Liam è di mettere il Forrester dietro le sbarre, così come è già successo con Flo.

Liam preoccupato per la sicurezza di Hope

Sebbene Liam abbia cercato di tranquillizzare la sua amata, non sarà affatto sicuro che Thomas possa stare al suo posto e arrendersi davanti all'evidanza. Inoltre, teme che il suo amico Vincent possa aiutarlo a compiere un gesto efferato, visto che non ci ha pensato due volte a procurargli le sostanze psicotrope con le quali è stato capace di narcotizzarlo per spingerlo nelle braccia di Steffy. Nel frattempo, sarà lo stesso Vincent ad avere paura delle parole di Thomas, deciso a controllare le vite di Hope e Beth e distruggere il rivale in amore Liam.

Successivamente Liam si recherà da Brooke, pregandola di controllare a vista sua figlia e la piccola Beth. La Logan coglierà l'occasione per confidarsi con lui, dicendogli di avere forti sospetti che Thomas sia coinvolto nella misteriosa morte di Emma Barber e di aver intenzione di chiedere aiuto al detective Sanchez, già incaricato di indagare sul caso. Tuttavia, i due saranno terrorizzati dallo stato mentale di Thomas, che non smetterà di cercare con insistenza Hope. Stando alle anticipazioni di Beautiful, la storyline prenderà una piega inaspettata dopo che Hope concederà un incontro al marito.

La giovane stilista rischierà la vita pur di proteggere sua figlia Beth e il piccolo Douglas.