Grande attesa per la seconda puntata di Oltre la soglia, la nuova fiction Mediaset in onda ogni mercoledì sera e che vede come protagonista Gabriella Pession nei panni di Tosca, una neuropsichiatra infantile. La serie si divide in 12 episodi e ogni settimana ne verrà trasmesso uno. Mercoledì 13 novembre la psicologa sarà alle prese con un nuovo caso che riguarderà sempre i suoi ragazzi. Si tratterà di Silvia e Roberto, due adolescenti con disturbi diversi.

Anticipazione seconda puntata 'Oltre la soglia':

Nella seconda puntata di Oltre la Soglia, in onda mercoledì 13 novembre, Tosca cercherà di aiutare Silvia. La giovane verrà colta da una crisi di rabbia in classe e sarà subito condotta dalla dottoressa. La psicoterapeuta cercherà di studiare il suo caso ma l'amica Caterina ometterà alcuni particolari sul suo passato. Nello stesso tempo, però, Di Muro, dopo aver capito che tra lui e la sua collega c'è attrazione fisica, non riuscirà a non pensarla.

L'uomo deciderà così di indagare sulla psicologa senza sapere che anche la sua collega sta cercando a tutti i costi di superare la sua malattia.

Tosca, intanto, si occupererà anche di un altro caso, ovvero di Roberto. L'adolescente avrà una sorta di dipendenza dalla musica: uno stato mentale alquanto strano perché senza la musica il ragazzo si sente disorientato e confuso. Senza perdere tempo, l'attrice terrà sott'occhio il suo paziente, cercando di risolvere il suo disagio.

Riassunto prima puntata

Nella prima puntata della serie Tosca è apparsa come una persona sempre cupa e dal passato difficile, il cui unico intento è quello di aiutare i ragazzi presso il suo centro, che a quanto pare hanno gli stessi problemi che ha avuto lei da piccola. Nell'episodio in questione si occupa di Jacopo e Dora: il primo è un adolescente arrestato per atti di vandalismo mentre la seconda ha alcuni disturbi che la portano a pensare di essere vittima di violenze.

Il compito di Tosca è quello di riuscire a capire la causa del disagio vissuto da entrambi i ragazzi. Nel corso della puntata si capisce come la donna abbia un segreto che purtroppo non riesce a rivelare e che allo stesso tempo si porta dietro da troppi anni.

Le parole dell'attrice sulla fiction

in una recente intervista fatta a Novella 2000 Gabriella Pession ha voluto condividere con i lettori cosa ha provato durante le riprese della fiction.

Inoltre, la giovane, ha voluto precisare anche che alcune delle storie che verranno raccontante sono ispirate a delle storie reali di pazienti curati da Stefano Vicari. Infine, la Pession ha anche parlato dei suoi colleghi e ha spiegato di essersi trovata molto bene nel lavorare con loro.