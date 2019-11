È un'indiscrezione piuttosto inaspettata quella che sta impazzando sul web nelle ultime ore: pare che Giulio Raselli abbia confidato ad alcuni amici di considerare l'ipotesi di ritirarsi da Uomini e Donne senza scegliere. L'influencer Amedeo Venza, in particolare, ha riportato il Gossip secondo il quale il tronista sarebbe parecchio insofferente in questo periodo, soprattutto a causa delle voci che lo vorrebbero d'accordo con una delle sue corteggiatrici, Giulia D'Urso.

Giulio in crisi: possibile addio a U&D senza scelta

Mancano poche ore ad una nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e donne: nel tardo pomeriggio di giovedì 7 novembre, infatti, in rete saranno pubblicate le anticipazioni di tutto quello che accadrà in studio tra i 4 protagonisti. Nel frattempo, però, un tronista in particolare sta facendo parlare di sé per un'indiscrezione piuttosto interessante che lo riguarda.

Molti siti di gossip hanno riportato la segnalazione che ha fatto ieri sera l'influencer Amedeo Venza su Instagram: "Giulio Raselli, durante un aperitivo con amici, ha espresso il suo malumore intorno alle voci che lo vedono protagonista in questi giorni ed ha dichiarato che lascerà il programma se continua su questa scia".

Insomma, stando a questo rumor, il ragazzo non starebbe reggendo la pressione che i media gli stanno facendo circa un'ipotetica conoscenza pregressa con due corteggiatrici: Veronica e Giulia.

Si vocifera con insistenza, infatti, che il giovane possa essere d'accordo con almeno una delle persone che sembrano averlo stregato in queste settimane in esterna, la D'Urso in particolare.

Giulio ha smentito più volte di aver avuto dei contatti in passato con le sue spasimanti di U&D, ma sono in pochi a credergli: pare, infatti, che il tronista abbia già incontrato una corteggiatrice l'estate scorsa a Formentera, mentre con l'altra si sarebbe scambiato "like" e commenti sui social network.

Oggi nuova registrazione del Trono Classico

Se la notizia che ha riportato Amedeo Venza è vera, lo si potrebbe scoprire tra poco ore, quando i blog pubblicheranno le anticipazioni dettagliate della puntata del Trono Classico che sarà registrata questo pomeriggio. Il possibile addio di Giulio Raselli alla trasmissione arriverebbe ad una settimana esatta da quello del collega Alessandro Zarino: il napoletano, dopo essersi beccato un "no" da Veronica Burchielli, ha lasciato il trono da single ed ha visto la corteggiatrice prendere il suo posto.

Sette giorni fa, inoltre, Maria De Filippo ha presentato al pubblico un nuovo tronista: Carlo, un barman di origini veneziane che è alla sua primissima esperienza televisiva.