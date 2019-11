Gli intrighi di Samuel Alday continueranno a tenere banco anche nelle puntate di Una vita in onda su Canale 5 dal 25 novembre al 1° dicembre.

In tale periodo, infatti, l'ex marito di Blanca proverà ad elaborare una nuova strategia per convincere Lucia a fidarsi di lui ma, ancora una volta, Padre Telmo non resterà a guardare. Per tale ragione si preparerà a compiere una nuova mossa per aprire gli occhi alla Alvarado, facendole capire che Samuel è una persona della quale non ci si può fidare.

Nel frattempo, Felipe riuscirà a smascherare le bugie di Alicia, la donna che aveva rivelato di essere stata vittima di abusi da parte del sacerdote. Ma quest'ultima riuscirà a fuggire da Acacias 38, prima che la verità sul coinvolgimento dell'Alday venga svelata.

Una Vita anticipazioni: Padre Telmo crede che i quadri siano falsi

Le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate in onda dal 25 novembre al 1° dicembre rendono noto che Samuel si presenterà a casa di Telmo e minaccerà di ucciderlo.

Il sacerdote, però, non si tirerà indietro. Al contrario: farà notare al rivale che dovrà essere lui a stare in guardia! L'Alday porterà avanti il suo progetto per convincere Lucia a fidarsi e organizzerà un evento per presentare i quadri appena restaurati dalla giovane. Padre Telmo verrà a conoscenza di questa novità e deciderà di parteciparvi, pur senza invito. L'occasione sarà perfetta per aprirgli gli occhi in merito ad un nuovo possibile intrigo messo in atto dal fratello di Diego: le opere d'arte da lui acquistate per essere restaurate da Lucia potrebbero essere dei falsi. Per tale motivo, il prete deciderà di compiere ulteriori indagini per scoprire chi sia il vero autore dei quadri.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Spoiler Una Vita 25 novembre - 1° dicembre: Alicia offre un accordo a Telmo

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate di fine novembre e inizio dicembre, Felipe darà ascolto ai dubbi di Celia su Alicia e riuscirà a dimostrare che la ragazza sta mentendo. Appresa la novità, Samuel chiederà alla sua complice di lasciare immediatamente Acacias 38 prima che la verità sulle sue bugie e sul loro accordo segreto venga svelata.

Ma prima di andarsene dal quartiere, Alicia si presenterà da Padre Telmo al quale offrirà un accordo: se trascorreranno una notte insieme, lei gli darà le prove della colpevolezza di Samuel, permettendogli di smascherarlo una volta per tutte. Tale proposta, però, verrà rimandata al mittente dal sacerdote che penserà ad altre strategie per liberarsi del crudele Alday. Poco dopo, Felipe scoprirà che la giovane si trova ancora in città e che la polizia la sta cercando.

Pretenderà, quindi, di capire da Lucia cosa sia davvero accaduto.