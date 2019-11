Novità in arrivo nei prossimi appuntamenti italiani, con la famosa serie televisiva Una vita. Una storica protagonista femminile proprio quando sarà ad un passo dal riuscire a coronare finalmente il suo sogno d’amore, annullerà i preparativi delle nozze. A stravolgere Lolita Casado sarà il suo vecchio amico d’infanzia Ceferino, che le ricorderà di dover mantenere un patto stretto in passato. La futura nuora di Ramon non avrà altra scelta che sposare la sua ex fiamma a causa del bacio che si scambiarono da bambini, per rispettare le usanze di Cabrahigo.

A salvare la relazione di Lolita e Antonito sarà l’intervento di Casilda Escolano. Quest’ultima su richiesta della sua amica farà la conoscenza di Ceferino, finendo per prendersi una cotta dopo averlo baciato. Grazie all'intromissione della cameriera degli Hidalgo, la Casado non avrà più alcuna paura di perdere il suo promesso sposo.

Antonito ai ferri corti con la fidanzata, Lolita chiede aiuto alla Escolano

Grande svolta caratterizzerà le trame italiane dello sceneggiato ambientato in Spagna.

Gli spoiler annunciano che nei nuovi episodi una storica coppia entrerà in crisi, a causa dall'arrivo ad Acacias 38 di un uomo. Si tratta di Ceferino, che si rivelerà essere una vecchia conoscenza di Lolita. Quest’ultima rivedrà colui con cui si era scambiata un bacio all'età di tredici anni, nel momento poco opportuno. Nello specifico Antonito e la Casado essendo fidanzati in modo ufficiale da ben un anno, decideranno di convolare a giuste nozze.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Purtroppo la domestica e il primogenito di Ramon avranno parecchi disaccordi. Mentre Lolita vorrà pronunciare il fatidico “Sì lo voglio” rispettando le tradizioni di Cabrahigo, il Palacios avrà intenzione di sposarsi nel suo paese. A far tornare il sereno almeno per il momento tra i novelli sposi sarà Trini, che darà ai due innamorati dei buoni consigli. A portare scompiglio a Lolita e Antonito, ci penserà proprio Ceferino: quest’ultimo non appena metterà piede nel quartiere spagnolo infatti vorrà subito incontrare la Casado, per ricordarle di avere un debito con lui.

Il new entry spiazzerà la Casado dicendole di essere costretta a diventare sua moglie per una promessa fatta da bambini. Il turbamento dell’inserviente ovviamente non passerà inosservato al fratello di Maria Luisa, al tal punto da avere un confronto faccia a faccia con Ceferino. Nonostante ciò, quest’ultimo non avrà nessuna intenzione di sparire dalla vita di Lolita, che in preda al panico si servirà della complicità di Casilda per risolvere l’intricata faccenda.

La Casado fa un sospiro di sollievo, Casilda bacia Ceferino

In poche parole la futura nuora di Ramon farà sapere alla sua collega, che la sua vecchia fiamma per sciogliere il loro fidanzamento dovrà baciare una vedova. Lolita inviterà la Escolano ad avvicinarsi a Ceferino, sottolineandole di non voler lasciare Antonito per nessuna ragione al mondo. Dopo un’iniziale titubanza, la vedova di Martin accetterà di aiutare la sua amica, visto che cambierà idea per merito di Trini.

A questo punto la Casado farà una prima uscita con Ceferino, ma all'appuntamento ai giardini del principe prenderà parte anche Lolita. Tra il rivale in amore di Antonito e Casilda ci sarà immediatamente una forte complicità, infatti per approfondire la loro conoscenza trascorreranno del tempo da soli in soffitta. Il contatto fisico tra la domestica degli Hidalgo e la vecchia fiamma di Lolita non tarderà ad arrivare. Dopo quanto accaduto tra lui e la Escolano, l’uomo originario di Cabrahigo farà fare un sospiro di sollievo alla Casado rivelandole di essere molto confuso. Quest’ultima invece di invitare il suo ex fidanzato a lasciare Acacias 38, gli consiglierà di trattenersi in paese per continuare a frequentare la sua amica. La Casado e Ceferino infatti per via della forte attrazione reciproca che proveranno, non riusciranno a resistere e nel bel mezzo di un nuovo incontro si baceranno. Sarà l’inizio di una nuova storia d’amore?