Nuovo spazio dedicato agli spoiler delle trame iberiche della soap Una vita, le cui protagoniste principali, nella settimana compresa tra l'11 novembre fino al 15, sono Genoveva ed Ursula. Oltre a Felipe e Marcia con suo marito Santiago. Ursula, quando Genoveva ha deciso di licenziarla e di cacciarla di casa ha ferito la donna al braccio con un coltello, provocando il suo svenimento. Soltanto l'intervento tempestivo di Felipe ha impedito una vera tragedia.

La Dicenta è scappata via senza raccontare come sono andati i fatti all'Alvarez Hermoso. Intanto Camino affascinato mondo dell'arte, continua a prendere lezioni di disegno e pittura da Maite, la nipote di Armando.

Margarita restituisce i pacchi di cibo a Bellita

Bellita, dopo essersi resa conto che Margarita vive in condizioni disagiate decide di mandarle un pacco anonimo con dentro del cibo ogni settimana.

La moglie del produttore cinematografico però, avendo capito che tali pacchi arrivano dalla moglie di Josè è risentita e decide di restituirli. Margarita infatti, si presenta a casa di Bellita riportandole tutto indietro. La madre di Cinta è molto stupita da ciò.

Ursula minaccia Genoveva

Marcia apprendendo che Felipe intende ufficializzare pubblicamente la sua relazione amorosa con Genoveva prova una grande tristezza.

Questo fa capire a Santiago che i sentimenti della moglie verso l'avvocato sono molto più profondi di quanto egli immaginasse.

Intanto Josè continua a prendere parte ai casting per delle opere teatrali. La madre di Camino manda Emilio a spiare cosa fa il giovane quando si trova con Maite. La donna è convinta che l'arte rappresenti una perdita di tempo e che il figlio dovrebbe dedicarsi di più al loro ristorante.

Ursula in breve tempo rientra a casa di Genoveva e dice alla sua signora che loro due devono continuare a mantenere la loro alleanza per farla pagare ai vicini che le hanno umiliate. La Dicenta la minaccia che in caso contrario, lei rivelerà tutto ciò che sa sulla morte del Bryce. Mentre i rapporti tra la domestica e la sua signora, si fanno sempre più tesi, il sicario che ha ucciso Alfredo viene ritrovato morte in carcere.

Marcia incontra Genoveva

Dopo l'annuncio dato da Felipe del suo fidanzamento ufficiale con Genoveva, la brasiliana la incontra per la prima volta. Marcia si chiede come abbia fatto il suo ex a consolarsi tanto rapidamente dopo che loro due si sono dovuti lasciare. La ragazza soffre molto e si rifugia tra le braccia di Santiago.

Santiago propone a Marcia di andare via loro due insieme da calle Acacias.

Egli pensa che così, la sua sofferenza emotiva diminuirà. Lei accetta di partire insieme a lui.