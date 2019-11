I colpi di scena nella telenovela di origini spagnole Una vita continuano a non mancare. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi in Italia tra qualche settimana, dicono che Inigo Barbosa (Xoan Forneas) desterà dei sospetti a Flora (Alejandra Lorenzo) e Leonor Hidalgo (Alba Brunet). Il falso Cervera in realtà assumerà uno strano atteggiamento, dopo aver iniziato a scommettere del denaro riguardo agli esiti di combattimenti di boxe.

La giovane scrittrice e la pasticciera per chiarire i loro dubbi sul cioccolatiere, faranno il possibile per scoprire cosa nasconde. La proprietaria de La Deliciosa infatti, dopo aver appreso che suo fratello risparmia molti soldi, avviserà subito la figlia di Rosina, che a sua volta farà le dovute indagini. Leonor chiederà al suo patrigno Liberto Seler se è a conoscenza delle attività clandestine del suo fidanzato, ma senza ricevere nessuna risposta.

Liberto si iscrive in palestra, Inigo trascura il lavoro e Leonor

Nelle prossime puntate italiane, un nuovo personaggio maschile causerà dei nuovi problemi, alle persone a lui vicine. Si tratta di Inigo Barbosa, che si caccerà nei guai non appena Liberto gli farà sapere di essersi iscritto in una palestra in cui si fanno dei combattimenti di boxe. Il proprietario de La Deliciosa affascinato dal nuovo hobby del suo amico, deciderà di accompagnarlo sul posto, e inizierà a scommettere del denaro.

In particolare il fratello di Flora prenderà lo stesso esempio di alcuni signori, quando verrà a sapere che si sono arricchiti proprio grazie all'attività illecita. Agendo in tale maniera il Barbosa finirà per trascurare il suo lavoro, affidando la gestione della pasticceria soltanto alla sorella. Inoltre, Inigo sarà scostante nei confronti della fidanzata Leonor, dato che a causa di un combattimento che avrà termine a notte fonda, si presenterà in ritardo ad una colazione con la sua amata.

I sospetti della Hidalgo e di Flora, il Barbosa viene smascherato

Il cioccolatiere consapevole di aver deluso la giovane Hidalgo, cercherà di farsi perdonare regalandole con i soldi guadagnati in modo illecito una copia originale di un libro antico a cui teneva molto. A gran sorpresa la figlia di Rosina non starà per niente tranquilla, visto che dirà a Flora di avere il sospetto che Inigo stia nascondendo qualcosa ad entrambe.

Quest’ultima avrà lo stesso timore di Leonor, soprattutto per aver trovato sul bancone de La Deliciosa una cassetta contenente del denaro mai visto prima. In seguito, entrerà in scena Jordi Barò, un uomo che Liberto avrà modo di conoscere in palestra. Il nuovo arrivato oltre a mettere piede più volte nella pasticceria di Inigo, porterà lo stesso nella brutta strada invitandolo a scommettere altri soldi in vista di un nuovo combattimento.

Con il passare dei giorni il pugile darà l’impressione di non essere una persona affidabile, visto che dopo aver invitato il falso Cervera e Liberto a prendere parte ad uno scontro di boxe, si interesserà a Flora. Le intenzioni di Jordi saranno serie, infatti vorrà approfondire la conoscenza della Barbosa ad ogni costo. Per finire, Inigo dopo essere stato smascherato da Leonor e dalla sorella, tenterà di scusarsi con la sua fidanzata, decidendo addirittura di intrufolarsi nel suo appartamento per darle le dovute spiegazioni.