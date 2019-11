Torna l'appuntamento con le anticipazioni di Un posto al sole, la soap opera che va in onda dall'ottobre del 1996 su Rai 3. Gli spoiler della puntata in programmazione oggi venerdì 15 novembre alle ore 20:45 circa, svelano che Carla Parisi vivrà attimi di tensione al Caffè Vulcano. Diego Giordano, al contrario, cercherà di riappropriarsi della sua vita dopo che è stato accusato di aver investito l'avvocato Aldo Leone, è stato infatti scarcecato, ma dovrà fare i conti con un altro problema. Infine Serena Cirillo e Filippo Sartori sembreranno aver 'sepolto l'ascia di guerra'.

Diego attaccato dagli haters sul web

Nuovi colpi di scena terranno col fiato sospeso gli spettatori che seguono con passione le vicende che riguardano il palazzo di Posillipo. Le anticipazioni svelano che Diego (Francesco Vitiello) dopo essere uscito di prigione e rientrato a Palazzo Palladini, accolto dall’affetto di famiglia e amici, dovrà affrontare i cattivi giudizi degli haters sui social network.

D'altro canto, ci saranno novità non positive anche per Carla (Vittoria Schisano). Quest'ultima, infatti, sarà vittima una situazione abbastanza difficile tanto da essere aggredita al Caffè Vulcano da uno sconosciuto che sembra conoscere qualche segreto del suo passato. In suo soccorso giungerà Vittorio Del Bue.

I coniugi Sartori si riappacificano

Serena (Miriam Candurro) verrà sostenuta da Filippo (Michelangelo Tommaso) nell'apertura del Bed&Breakfast: un'occasione lavorativa che potrebbe far riavvicinare ulteriormente i coniugi Sartori, seppur sia stata proprio questa la vicenda che ha portato i due a essere in crisi matrimoniale.

Per finire, l'uomo non potrà fare a meno che pensare a ciò che è accaduto alle Canarie, mentre la Cirillo si mostrerà molto contenta di essersi riavvicinata al suo consorte.

Dove eravamo rimasti: riassunto della puntata del 14 novembre

Nella puntata andata in onda ieri, Niko Poggi ha fatto sapere a Raffaele (Patrizio Rispo) che il PM ha accolto la richiesta di patteggiamento e che Diego sarà scarcerato a breve: in tal modo, infatti, Giordano è uscito finalmente dal carcere dove era recluso.

Il giovane è tornato a casa, dove è stato accolto dall'affetto dei suoi familiari, soprattutto il fratello Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) rientrato a Napoli proprio per stargli vicino. Per chi non avesse potuto seguire tutti gli episodi settimanali di Upas, ricordiamo che è possibile rivedere tutte le puntate connettendosi al sito web gratuito Rai Play dal quale si può inoltre scaricare la relativa applicazione per tablet, smarphone e pc.