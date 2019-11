Ida Platano e Riccardo Guarnieri ancora protagonisti delle recenti registrazioni delle puntate di Uomini e donne dedicate al Trono Over. La coppia è tornata in tv per parlare del ritorno di fiamma.

Stando alle anticipazioni pubblicate da Il Vicolo delle News, Ida e Riccardo hanno discusso animatamente e per l’ennesima volta la Platano avrebbe accusato il suo compagno di essere poco romantico all’interno del rapporto.

Sebbene Ida abbia trovato l’appoggio del pubblico, Riccardo si è difeso dalle accuse ed avrebbe confessato di sentire al suo fianco una 'persona pesante'. Inoltre, Guarnieri si è detto convinto che la coppia stia commettendo gli stessi errori del passato.

Mentre i due protagonisti del dating-show si accusavano a vicenda, è intervenuta Tina Cipollari per dire la sua sulla coppia. Secondo l’opinionista del programma targato Mediaset, la coppia "non prova più alcun sentimento d’amore, ma si vogliono molto bene. Presi singolarmente sono persone eccezionali ma insieme non funzionano più, da tempo".

Armando Incarnato, nuove accuse a Riccardo

A peggiorare la situazione tra Ida Platano e Riccardo Guanieri ci ha pensato anche Armando Incarnato. Secondo quanto emerso dal racconto della 'talpa' del Vicolo delle News, il Cavaliere napoletano ha accusato il suo rivale di non essere innamorato realmente della sua compagna. Poi, sempre secondo Armando, Guarnieri sarebbe tornato da Ida solo perché quest’ultima stava provando a voltare pagina.

Ovviamente, le affermazioni di Incarnato hanno mandato su tutte le furie il diretto interessato, tanto da abbandonare lo studio.

A spezzare una lancia in favore di Riccardo, sarebbe intervenuto prontamente Gianni Sperti. L’opinionista avrebbe invitato Incarnato a fare un passo indietro, vista la situazione sentimentale della Platano. La scorsa settimana Armando Incarnato era stato bacchettato duramente da Tina Cipollari. Infine, al termine della registrazione, Maria De Filippi avrebbe mandato in onda un video in cui compare Ida Platano in lacrime nel suo camerino.

Pace fatta dopo la lite

Dopo la lite avvenuta negli studi di Uomini e Donne, tra Ida Platano e Riccardo Guanieri sembra essere tornato il sereno. A dimostrare l'intesa ritrovata è stato uno scatto pubblicato dalla coppia su Instagram. La coppia si sarebbe mostrata felice e sorridente su un treno. Al momento quale sia stata la destinazione dei due non è dato saperlo. L’unica cosa importante è che il malumore delle scorse ore sembra essere già archiviato.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri non sono nuovi a questi alti e bassi all’interno del rapporto. A questo punto non resta che sperare che la sintonia tra i due duri il più possibile.