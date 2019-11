Le anticipazioni spagnole di Una vita rivelano che, molto presto, all'interno della soap opera accadranno dei colpi di scena inaspettati. Due figure faranno il loro ingresso ad Acacia: si tratterà di Raul e Javier, rispettivamente il figlio e il marito di Carmen. La donna sarà inizialmente molto felice del ritorno di suo figlio. Tuttavia, nel momento in cui scoprirà che suo marito l'ha trovata, andrà nel panico.

Javier, infatti, minaccerà sua moglie e costringerà suo figlio a commettere un crimine che potrebbe costargli addirittura la vita. A causa di un incidente, infatti, Raul verrà colpito da uno sparo rischiando di morire.

Una Vita: ad Acacias arrivano Raul e Javier, figlio e marito della domestica Carmen

Le puntate di Una Vita che andranno in onda in Spagna in questo periodo saranno estremamente avvincenti.

Tutti gli abitanti di Acacias saranno spiazzati dall'arrivo di Raul, si tratta di un ragazzo apparentemente disturbato che porrà inconsapevolmente sua madre nei guai. Il giovane, infatti, si metterà in contatto con suo padre e quest'ultimo scoprirà dove sia nascosta sua moglie. Una volta appresa la situazione, scapperà dal carcere e cercherà di vendicarsi di lei.

Una volta giunto ad Acacias, infatti, minaccerà la domestica e l'obbligherà a partecipare ad un furto a casa di Samuel. La donna accetterà a patto che non venga coinvolto suo figlio.

Il suo incarico sarà quello di procurare le chiavi della porta di servizio di casa dell'Alday. Una volta ottenuto il suo scopo, però, Javier verrà meno al patto stipulato con sua moglie e coinvolgerà il ragazzino nella vicenda.

Javier punta una pistola contro Carmen ma colpisce Raul

Quando Carmen apprenderà le reali intenzioni del suo perfido marito, andrà su tutte le furie e i due daranno luogo ad una discussione molto accesa.

Javier è sempre stato un uomo molto violento, sta di fatto che la domestica scappò da lui proprio per questo motivo. Ad ogni modo, nel corso dello scontro, l'uomo sfodererà una pistola e la punterà contro Carmen, il tutto dinanzi agli occhi attoniti di Raul.

Quest'ultimo, nel momento in cui si renderà conto della perfidia di suo padre si pentirà amaramente di essersi messo in contatto con lui. Incomincerà a nutrire un odio profondo nei suoi confronti e deciderà di fare il possibile per salvare la vita di sua madre.

A tale scopo, infatti, si frapporrà tra i due genitori facendo da scudo alla povera Carmen. Tale gesto gli costerà una pallottola nel petto. Le sue condizioni saranno molto gravi e il giovane rischierà di perdere la vita. La domestica, ovviamente, sarà disperata e chiederà subito l'intervento dei soccorsi.