Bugie, inganni, piani pericolosi, aiuti inattesi, momenti di dolore e intrighi caratterizzeranno le puntate de Il Segreto in onda da lunedì 18 a domenica 24 novembre alle 16:10 su Canale 5. Gli intrecci delle trame daranno vita a storyline ricche di colpi di scena. Francisca Montenegro penserà solo a vendicarsi di Severo in quanto lo ritiene responsabile dell'esplosione alla villa. Intanto Fernando supporterà Maria in ogni suo momento di disperazione per la paralisi che l'ha colpita mentre Raimundo si dividerà tra il tenere a bada le intenzioni criminose della moglie e cercare la verità che si nasconde dietro l'esplosione che ha ucciso Maria Elena e causato l'invalidità della nipote. Elsa dovrà accettare anche l'aiuto della sua nemica per salvarsi la vita.

Trame de Il Segreto dal 18 novembre al 24: Francisca vuole le impronte sull'esplosivo per provare la colpevolezza di Severo

Negli episodi de Il Segreto in onda la prossima settimana, da lunedì 18 a domenica 24 novembre, Maria sarà sempre più afflitta per la sua condizione, ma la vicinanza di Fernando le sarà di grande conforto. Il Mesìa le ridarà speranza parlandole del periodo in cui anch'egli fu paralizzato e con l'aiuto di uno specialista riprese a camminare.

La possibilità di un altro parere medico e l'affetto di Fernando, che dopo aver perso la moglie considera Maria la sua unica ragione di vita, risolleveranno il morale della giovane Castañeda. Nel frattempo Francisca sarà sempre più decisa a vendicarsi di Severo che ritiene sia il responsabile dell'esplosione alla villa. Tuttavia Raimundo cercherà di convincerla a non fare nulla fino a che non ci saranno prove certe.

Severo intanto cercherà di scoprire chi ha piazzato l'ordigno, mentre la Guardia Civile troverà delle impronte sui resti della bomba. Queste prove potrebbero inchiodare Severo perciò la Montenegro chiederà al marito di procurarsi le impronte che, è certa, dimostreranno la colpevolezza dell'uomo. Severo accetterà ma per la ragione opposta, e cioè provare che il Santacruz è innocente.

Il Segreto, anticipazioni sulle trame dal 18 al 24 novembre: le impronte non sono di Severo

Oltre a Raimundo, Maria e Severo anche gli altri personaggi de Il Segreto avranno di che preoccuparsi.

Stando alle anticipazioni sulle trame dal 18 al 24 novembre, la salute di Elsa andrà peggiorando e per salvarle la vita sarà necessaria un'operazione costosa. Continuerà la colletta di Puente Viejo per raggiungere la cifra necessaria. Antolina vorrà contribuire alla spesa e donerà 1.000 pesetas. Nè Isaac né Elsa accoglieranno positivamente il denaro dalla donna che ha cercato in tutti i modi di separarli ma alla fine accetteranno.

Per racimolare l'intera cifra serviranno altre 1.000 pesetas perciò Isaac chiederà un prestito a Prudencio. Intanto quest'ultimo si dichiarerà a Lola e la sorprenderà con un bacio, ma la ragazza anche se apprezzerà il gesto capirà di non poter fare errori poiché è sempre un'informatrice di Francisca Montenegro. Nel frattempo continueranno le indagini sull'esplosione. Dall'esame sulle impronte ritrovate sui resti della bomba risulterà che non appartengono a Severo.

Nonostante questo, Francisca non crederà che l'uomo sia innocente e continuerà a organizzare la sua vendetta.