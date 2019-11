Continuano su Canale 5 le avventure del Trono Over di Uomini e donne, che torneranno oggi 6 novembre a partire dalle ore 14:45. Protagonista del giorno sarà ancora Gemma Galgani e la sua complicata ricerca dell'anima gemella. Archiviata la frequentazione con Jean Pierre, conclusasi con la decisione di lui di conoscere meglio Antonella, la dama torinese verrà accolta da una sorpresa da parte di Maria De Filippi: ci sarà un nuovo spasimante giunto apposta per lei.

E l'interesse della Galgani, fin da subito, sarà evidente. Nell'appuntamento di questo pomeriggio, si riparlerà ancora dei problemi tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano oltre che di una nuova amicizia per Anna Tedesco. Spazio anche al ritorno di Luisa e Salvio, felici per l'andamento della loro storia d'amore.

Un nuovo cavaliere per Gemma Galgani

Il portale Witty Tv ha diffuso il tradizionale video spoiler di Uomini e donne relativo alla puntata odierna.

Si parlerà della nuova frequentazione di Anna Tedesco, che definirà il suo cavaliere un uomo piacevole e interessante. La questione causerà l'ennesimo scontro con Gemma Galgani. Arriverà quindi il momento di un nuovo botta e risposta tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dopo i problemi espressi ieri 5 novembre. Il cavaliere affermerà: "Le ho fatto una domanda, Maria. Siamo venuti qua, per quale motivo?" E Ida: "Sei tu che alimenti questi sbagli, mi dici che ho fatto sempre centomila sbagli.

Parlare male di te... ma in che cosa?" Arriverà quindi il momento di un annuncio inaspettato da parte della De Filippi. Dopo il dispiacere per la fine della frequentazione con Jean Luis, entrerà in studio un nuovo cavaliere interessato a Gemma.

Tina Cipollari deride Gemma

Stando agli spoiler di Uomini e donne resi noti da Witty Tv, Tina Cipollari coglierà l'occasione al balzo per prendere in giro Gemma Galgani.

Venuta a sapere dell'arrivo del nuovo cavaliere, l'opinionista dirà: "Un'altra vittima sta per entrare". La torinese replicherà: "Ma veramente sono più vittima io di quanto tu possa immaginare". Farà quindi il suo ingresso Juan Luis, un uomo di 57 anni originario dal Venezuela. Gemma, visibilmente soddisfatta e sorridente, deciderà di conoscerlo meglio, mentre Tina le consiglierà di sottoporsi subito al gioco dell'uva.

La Galgani replicherà: "Ci siamo conosciuti adesso!" Ma alla fine, accetterà. La puntata odierna dedicata al Trono Over proseguirà con l'ingresso in studio di Salvio e Luisa che aggiorneranno il pubblico sulla loro relazione. Lui ammetterà: "Sono felice, non potrei chiedere di meglio." Parole d'amore saranno anche quelle della sua compagna: "Ci compensiamo a vicenda, è una persona che finalmente mi completa."