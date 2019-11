Al via lunedì 25 novembre le riprese della terza stagione della fiction Rai L'Allieva, tratta dai romanzi della scrittrice Alessia Gazzola.

Quella che vedremo nel 2020 sarà l'ultima stagione della serie con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, così come per l'attore avezzanese sarà l'ultima volta nei panni del fantasma del poliziotto Leonardo Cagliostro nella serie di Rai Due La porta rossa con Gabriella Pession.

Più volte infatti l'attore ha dichiarato di preferire serie brevi con al massimo due stagioni (come per Non dirlo al mio capo con Vanessa Incontrada) ma, per L'Allieva e La porta rossa, ha deciso di concedere il tris.

Le anticipazioni della terza stagione

Anche in questa terza stagione la protagonista assoluta sarà la dottoresssa Alice Allevi (Alessandra Mastronardi) con le sue avventure e disavventure rocambolesche soprattutto in ambito amoroso.

Ancora una volta accanto a lei troveremo il cinico dottore Claudio Conforti (Lino Guanciale). Tra Alice e Claudio l'amore non è sbocciato subito ed è sempre stato conflittuale. Se nella prima serie i due hanno continuato a lanciarsi frecciatine alternati a momenti d'amore, la situazione non è cambiata nella seconda stagione soprattutto con l'arrivo del Pm Einardi (interpretato da Giorgio Marchesi che adesso vediamo su canale cinque nella fiction Oltre la soglia con Gabriella Pession).

Le novità amorose della terza serie

Anche nella prossima stagione i telespettatori dovranno aspettarsi alti e bassi nella coppia soprattutto per l'arrivo di un nuovo direttore dell'istituto di medicina legale. Ad interpretare il nuovo ruolo sarà l'attrice Vittoria Belvedere che, oltre a rivestire un ruolo di prestigio, potrebbe essere il nuovo ago della bilancia tra Claudio e Alice. Per quanto rugaurda il ruolo di Tullio Solenghi, che nella seconda stagione ha interpretato il "Boss" Malcolmess (ruolo che nella prima stagione era di Ray Lovelock mancato prematuramente), pare che il personaggio apparirà solo nella prima puntata dichiarando di andare in pensione.

Le serie tv del 2020

Con il nuovo anno saranno tante le Serie TV rai che vedremo. Prima della terza stagione de L'Allieva ci aspettano i nuovi episodi de Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzota e Sonia Bergamasco e poi ancora la seconda serie de L'Amica Geniele e l'attesissimo Commissario Ricciardi con Lino Guanciale tratto dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Per quest'ultima serie la messa in onda è prevista per gli ultimi mesi del 2020.

Anche se le riprese sono inizate già da un po' ma la Rai ha deciso di far aspettare i tanti ammiratori del commissario Luigi Alfredo Ricciardi.