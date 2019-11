A Un posto al sole sarà una settimana piuttosto turbolenta. In particolare, nelle puntate di martedì 12 e mercoledì 13 novembre, Aldo sarà deciso a liberarsi della moglie, ma per lui non sarà affatto facile. A casa Boschi ci sarà preoccupazione per Bianca, Giulia sarà sul punto di voltare pagina.

Anticipazioni 12 novembre: Aldo vuole lasciare Delia

Le anticipazioni della puntata di martedì di Un posto al Sole raccontano che Franco e Angela saranno preoccupati per la figlia.

Bianca, infatti, sarà molto agitata e confusa dopo aver cambiato maestra a scuola. La coppia di genitori penserà a come risolvere la situazione. Intanto Giulia proseguirà la conoscenza di Marcello e l'uomo sembrerà in grado di ridarle la vitalità perduta. Il nuovo amico potrebbe farle ritrovare il sorriso perso a causa dei litigi con Dennis. Il piano di Bice per incastrare Cinzia, intanto, continuerà ad andare avanti. Aldo scoprirà una verità che lo lascerà sconcertato.

Trama Un posto al sole mercoledì 13 novembre: Bice si scontra con Cinzia

La trama di mercoledì 13 novembre di Upas, rivela che Aldo Leone apparirà sempre molto deciso a volersi liberare di Delia al più presto, dopo la verità di cui verrà a conoscenza. Ben presto, però, l'avvocato si accorgerà che per lui non sarà così semplice mettere in atto le proprie decisioni. Sua moglie, infatti, sarà agguerrita e, pur di convincere il marito ad annullare i progetti per la separazione, si dimostrerà disposta a fare qualsiasi cosa.

Nel frattempo Raffaele Giordano, sempre preoccupato per il destino di suo figlio, riceverà una visita che gli farà molto piacere e gli cambierà l'umore. A Palazzo Palladini dimostreranno la propria solidarietà e vicinanza per la vicenda giudiziaria di Diego e il padre scoprirà che in molti credono nell'innocenza di suo figlio. Intanto si avvicinerà il compleanno di Fabrizio, ma questa sarà un'occasione di scontro tra l'imprenditore e la sua fidanzata Marina.

Purtroppo, questo avvenimento porterà a nuovi ripensamenti da parte di Fabrizio che avranno a che vedere con lo zio. Non si sa ancora come reagirà la Giordano di fronte a questo ennesimo ostacolo nel loro rapporto. Bice intanto riuscirà a trovare il modo di minacciare Cinzia. Anche in questo caso, non si sa ancora se la ex di Guido si deciderà finalmente a lasciare la casa di Del Bue

Un posto al sole va in onda tutte le sere dal lunedì al venerdì, su Rai 3, a partire dalle 20:45.

Si tratta ormai di un appuntamento fisso da oltre vent'anni per molti italiani che si sono affezionati agli abitanti di Palazzo Palladini e seguono con interesse le loro vicende, per questo il destino di Diego Giordano preoccupa molti telespettatori.