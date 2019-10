Un posto al sole prosegue con le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini e nella settimana che va dall'11 al 15 novembre, molte cose cambieranno per i personaggi della soap partenopea. Diego uscirà finalmente dal carcere e Serena acquisterà un appartamento per il bed and breakfast. Beatrice, intanto, si troverà nella situazione di doversi allontanare da Aldo.

Spoiler Un posto al sole dall'11 al 15 novembre: Diego esce di prigione

Le anticipazioni di Un posto al sole dall'11 al 15 novembre rivelano che Raffaele sarà molto demoralizzato per quanto è successo e la preoccupazione per il futuro di Diego non lo lascerà.

Presto, però, Niko porterà una bella notizia al portiere di Palazzo Palladini: suo figlio potrà finalmente uscire dal carcere. Il ragazzo sarà accolto con gioia da tutti i suoi amici del palazzo, ma dovrà ancora fare i conti con un altro problema. Sul web, infatti, gli utenti non saranno clementi con lui e subirà diversi giudizi. Come reagirà Diego di fronte a questa nuova difficoltà?

Intanto Aldo starà meglio e deciderà di comunicare la sua decisione a Delia per quanto riguarda la fine del loro matrimonio.

L'avvocato, però, ignorerà le ripercussioni che la sua scelta potrebbe avere sulla sua vita. Nel corso della settimana Aldo prenderà una decisione davvero inaspettata, di cosa si tratterà? Le trame dicono che Beatrice, in seguito alla verità che verrà fuori, sarà costretta ad allontanarsi dall'avvocato Leone.

Trame Upas 11-15 novembre: Serena può avviare la sua attività di bed and breakfast

Le trame di Un posto al sole fino al 15 novembre raccontano che Franco si troverà alle prese con i compiti di Bianca.

L'uomo sarà sorpreso nel trovare qualche difficoltà nell'aiutare sua figlia. Più tardi, Angela avrà dei problemi con la maestra della bambina. Tra Filippo e Serena potrebbe esserci un riavvicinamento: la donna, infatti, porterà finalmente a termine la compravendita di un appartamento che le permetterà di avviare l'attività di bed and breakfast tanto sognata. I due si riavvicineranno dopo l'allontanamento voluto dal giovane Ferri.

Filippo, infatti, a Tenerife ha tradito Serena ed è stato sopraffatto dai senso di colpa, nonostante suo padre gli abbia consigliato di ignorare la cosa. Riusciranno i due coniugi a ritrovare la serenità?

Nel frattempo, Bice sarà sempre più decisa ad aiutare la sua amica Mariella a smascherare Cinzia. La donna metterà in atto un piano per incastrare l'ex fidanzata di Guido: riuscirà a farle lasciare la casa di Del Bue?

Tra Marina e Fabrizio ci sarà un piccolo problema: l'uomo sarà ancora una volta condizionato dallo zio nel giorno del suo compleanno. La Giordano accetterà in comportamento dell'imprenditore?