Gli spoiler della famosa soap opera Un posto al sole riservano diverse curiosità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 25 a venerdì 29 novembre, Raffaele sarà notevolmente preoccupato per Diego, poiché il ragazzo inizierà un nuovo lavoro. Nel frattempo Alberto cercherà di riconquistare la fiducia della Giordano, mentre Roberto e Marina si incontreranno per avere un nuovo chiarimento, ma l'esito del confronto tra i due sarà impensato. Successivamente Andrea, chiederà a Silvia di aiutarlo per far ingoiare una pillola ad Arianna che risulterà essere piuttosto sgradevole.

Diego ha un flashback

Nelle puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse dal 25 al 29 novembre, Diego avrà un incontro improvviso presso il Vulcano, poco dopo il ragazzo avrà inaspettatamente un flashback riguardo l'incidente di Aldo Leone. Più tardi Diego si troverà in difficoltà, giacché vorrà dimostrare a tutti i costi la sua innocenza e non saprà come comportarsi dal momento che sarà convinto di aver trovato lo sconosciuto che ha assalito Leone.

Frattanto Vittorio cercherà di attirare l'attenzione di Alex, mentre Serena e Filippo avranno alcuni problemi. Poi Franco ed Angela dovranno sostenere i vari dilemmi di Bianca e non prenderanno in considerazione i suggerimenti di Giulia. Quest'ultima sarà assai tentata e sedotta da Marcello, il suo amico virtuale. Nel contempo Guido sarà parecchio turbato dalle continue accuse di Catello e perderà improvvisamente la pazienza, così l'uomo preso dall'ira farà una scabrosa confessione, la quale potrebbe portare inconcepibili ripercussioni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Niko e Raffaele in ansia per Diego

Niko e Raffaele saranno molto in ansia per Diego, poiché non saranno tanto sicuri di prendere in considerazione i nuovi ricordi del ragazzo sull'incidente di Aldo Leone. Intanto Vittorio sarà piuttosto insoddisfatto, poiché malgrado i consigli di Mariella e di Mia non riuscirà a riconquistare Alex, poi avrà un simpatico confronto con una cantante presso la radio. Più tardi Angela e Giulia si scontreranno, dal momento che avranno un'opinione diversa riguardo i provvedimenti da prendere per Bianca.

Vittorio vuole riconquistare Alex

Vittorio prenderà spunto dal suo incontro fortuito in radio e organizzerà una sorta di progetto romantico per sedurre e riconquistare Alex. Nel frattempo Diego rifletterà parecchio sull'offerta appena ricevuta e non saprà come agire. A seguire Filippo cercherà di avere anche solo un'occasione per stare in intimità con Serena, ma a causa di uno spiacevole imprevisto non riuscirà a rimanere da solo con la donna.