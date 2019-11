Le anticipazioni della nota soap opera Un posto al sole riservano parecchie curiosità che interessano ai telespettatori affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 18 a venerdì 22 novembre, Vittorio sarà notevolmente sconvolto per l'aggressione a Carla e coinvolgerà Alex. Frattanto Mia scoprirà dell'accaduto all'improvviso. Intanto Angela e Franco si renderanno conto che il primo impatto di Bianca con la nuova maestra non sarà molto positivo e cercheranno di capirne le ragioni.

La bambina, però, non sarà in grado di dare delle spiegazioni ai genitori, poiché sarà notevolmente confusa. Successivamente Giulia sarà parecchio presa da Marcello.

Vittorio vuole aiutare Carla

Nelle puntate che andranno in onda dal 18 al 22 novembre, Bianca continuerà ad avere dei problemi con la maestra Gagliardi. Frattanto Michele sarà parecchio colpito dal potenziale di Vittorio: quest'ultimo deciderà di aiutare Carla nella sua causa.

In seguito Serena farà una particolare proposta a suo marito Filippo. Poi Carla sarà assai felice per essere riuscita ad incontrare Mia. Intanto Alex rifiuterà il bacio di Vittorio, senza spiegare all'uomo il motivo dell'inatteso gesto. Successivamente Angela andrà a parlare con la maestra di sua figlia Bianca per cercare di risolvere la complicata situazione. Nel frattempo Roberto esaminerà alcuni documenti contabili dei cantieri, poi si recherà subito da Marina e sarà ormai deciso ad affrontare Alberto.

Poi Patrizio vorrà aiutare suo fratello Diego a riprendere al meglio la sua vita e gli farà una bella proposta. Nel contempo Alberto andrà incontro ad alcuni problemi, poiché dovrà rendere conto della sua gestione dei cantieri. In seguito Aldo Leone tornerà a casa.

Vittorio ammette il tradimento

Vittorio ammetterà il tradimento con Anita. Poi l'uomo vorrà essere perdonato a tutti i costi da Alex, ma la donna non vorrà saperne.

Nel frattempo Alberto cercherà di convincere Clara a concedersi con Cipriani, ma la donna rifiuterà la proposta. Successivamente Fabrizio proverà nuovamente a sedurre Marina, mentre Patrizio avrà un'idea particolare, utile ad aiutare Diego a rimettersi in gioco. Poi Guido riceverà una notizia notevolmente positiva da parte di Mariella.

Dove guardare le puntate in streaming online di Un posto al sole

Nell'attesa che vadano in onda le nuove puntate di Un posto al sole è possibile rivedere in streaming online alcuni degli episodi già trasmessi in televisione, registrandosi gratuitamente sulla piattaforma dedicata RaiPlay.it.

Oltre agli episodi, sul sito apposito si possono trovare dei video relativi alle trame e alle anticipazioni della soap opera napoletana.