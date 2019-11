Un posto al sole prosegue con le avventure dei protagonisti di Palazzo Palladini. La settimana che va dal 25 al 29 novembre vedrà Diego alle prese con il nuovo lavoro e con i ricordi dell'incidente di Aldo Leone. Inoltre, Vittorio cercherà di riconquistare Alex, mentre Angela e Giulia discuteranno a causa dei problemi scolastici di Bianca. Alberto Palladini sarà molto deciso a riguadagnare la fiducia di Marina.

Anticipazioni di Un posto al sole, settimana dal 25 al 29 novembre: Diego avrà dei ricordi dell'incidente

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 25 al 29 novembre raccontano che Diego sarà ancora protagonista.

Il ragazzo inizierà a riprendere in mano la sua vita con il nuovo lavoro, ma ben presto per lui si rappresenteranno ancora i problemi inerenti a quello che ha appena passato. A causa di un incontro al caffè Vulcano, infatti, il giovane Giordano recupererà dei frammenti che potrebbero chiarire la vicenda dell'investimento di Aldo Leone. Diego sarà sempre più confuso sul da farsi, quando scoprirà il colpevole dell'incidente.

Niko e Raffaele saranno preoccupati per lui e non sapranno se credere o meno al racconto del ragazzo. Improvvisamente, però, Diego prenderà un'iniziativa sconvolgente che sarà seguita da una proposta. Di cosa si tratterà? Il Giordano deciderà o meno di accettare?

Intanto tra Marina e Fabrizio le cose prenderanno una piega decisamente inaspettata, mentre l'imprenditrice avrà ancora a che vedere con Alberto. Questa volta il Palladini sarà deciso a riguadagnarsi la fiducia dell'imprenditrice.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Trame Upas dal 25 al 29 novembre: Angela e Giulia discutono a causa del problema di Bianca

Le trame di Un posto al sole fino al 29 novembre rivelano che Vittorio sarà deciso a riconquistare Alex, ma per lui non sarà semplice. Del Bue si farà consigliare da Mariella, ma purtroppo i suoi tentativi non saranno apprezzati dalla sua ex. Più tardi, mentre si troverà in radio con un cantante acclamato, Vittorio avrà un'idea per organizzare un piano romantico al fine di fare colpo su Alex.

Ci riuscirà? Nel frattempo, Angela e Franco saranno ancora presi dai problemi scolastici della piccola Bianca, ma decideranno di non seguire i suggerimenti di Giulia, sempre più presa dal nuovo amico virtuale. Tra Angela e sua madre ci saranno diversi attriti a causa delle decisioni prese in merito alla nipotina.

Filippo cercherà di avvicinarsi ancora a Serena, ma qualcosa non andrà come previsto e un nuovo ostacolo si metterà tra i due.

Intanto Andrea e Silvia cercheranno di far prendere ad Arianna un pillola, di cosa si tratterà?

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20:45 su Rai 3.