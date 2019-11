Un posto al sole torna su Rai 3 dall'11 al 15 novembre 2019 alle 20:45. Le anticipazioni Upas svelano che Diego uscirà dal carcere, mentre ci sarà un riavvicinamento tra Filippo e Serena. Beatrice, resasi conto di essere rimasta invischiata in una relazione difficile, si allontanerà dall'affascinante Aldo. La Lucenti però, non può nemmeno immaginare quale decisione prenderà l'avvocato riguardo il suo futuro. Raffaele e Giulia festeggeranno con gioia l'improvviso ritorno di Viola, che pare resterà a Napoli per qualche tempo.

Un posto al sole anticipazioni settimanali: la decisione di Aldo

Come svelano le anticipazioni Upas riferite alla puntata dell'11 novembre, Aldo Leone troverà il coraggio di prendere una decisione definitiva riguardo la sua vita sentimentale. L'essere stato sospeso tra la vita e la morte lo ha reso consapevole di amare davvero Beatrice. Stanco di trascinare un matrimonio ormai finito da anni, Leone comunicherà a Delia che tra loro è tutto finito.

Nel frattempo, Raffaele proseguirà la sua battaglia per dimostrare l'innocenza di Diego, ancora chiuso in carcere con una infamante accusa. A smorzare l'aria tesa, ci saranno le mirabolanti imprese di Bice, intenta a smascherare Cinzia. Come andrà a finire? Alla terrazza invece, Angela e Franco si renderanno conto che l'insegnante di Bianca non è un tipo affatto facile.

Nella puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 13, Raffaele sarà felice di ritrovare Viola, tornata a Palazzo Palladini.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

L'attrice Ilenia Lazzarin riprende a lavorare nella soap opera partenopea dopo la pausa dovuta alla maternità, come ha dichiarato in una sua intervista rilasciata sull'ultimo numero di Telepiù. Le anticipazioni riferite all'episodio di giovedì raccontano invece che Serena, finalmente, riuscirà a coronare il suo sogno di aprire il bed&breakfast. Inaspettatamente, tra Serena e Filippo sembrerà essere tornato il sereno.

Anticipazioni Upas, Beatrice tiene lontano Aldo

Stanca della situazione tesa e delle drammatiche conseguenze che ha portato l'incidente di Aldo, Beatrice deciderà di allontanarsi da lui. L'incubo di Diego è finito: ora può uscire dal carcere, è un uomo libero. Il giovane Giordano però dovrà affrontare l'ennesimo problema, ovvero gli insulti che gli riserveranno gli haters sui social. Diego però potrà contare sull'affetto della sua famiglia, che lo accoglierà a braccia aperte a Palazzo Palladini.

Le anticipazioni di Un posto al sole riferite alla puntate in onda su Rai 3 dall'11 al 15 novembre si chiudono con Carla, spiazzata da una strana circostanza che avrà luogo al bar Vulcano, come la affronterà?