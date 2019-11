Gli spoiler della storica soap americana Beautiful riservano interessanti curiosità per i fan. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 4 a domenica 10 novembre, Zoe non si fiderà più di suo padre, poiché l'uomo comincerà a corteggiare Taylor. Quest'ultima, però, sembrerà decisa a voler lasciare definitivamente Los Angeles.

Le scuse di Liam

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 4 al 10 novembre, Brooke sarà notevolmente preoccupata per Kelly a causa di Taylor, mentre Zoe non vuole che suo padre frequenti la Hayes.

Più tardi Liam chiederà scusa alla stessa Taylor per aver confessato la verità sulla vicenda dello sparo contro Bill, poi le dirà di stare tranquilla, poiché non ha intenzione di denunciarla alla polizia. Successivamente Taylor incontrerà Reese che sembrerà notevolmente attratto da lei.

Reese aiuta la Hayes

Reese deciderà di aiutare e sostenere Taylor durante il suo percorso di guarigione, così i due si avvicineranno sempre di più.

Nel frattempo Zoe sarà convinta che suo padre stia corteggiando la Hayes esclusivamente per il suo denaro, ma la donna avrà timore anche per la sua carriera visto che Taylor è la madre di Steffy, ossia il suo capo. Intanto Reese bacerà Taylor, ma poi farà subito un passo indietro. Successivamente Liam si ritroverà a difenderla e affermerà che la donna non ha ripreso a bere, come sostengono alcuni. Nel contempo Hope e Brooke saranno d'accordo sul fatto che la Hayes debba assolutamente lasciare la città.

Taylor rimane a Los Angeles

Taylor però deciderà di rimanere a Los Angeles dopo aver parlato con Brooke. Quest'ultima sarà parecchio turbata dalla notizia e penserà di convincere Bill a rivelare tutta la verità sul tentato omicidio. Nel frattempo Sally e Wyatt progetteranno il loro futuro insieme. Liam sarà convinto che Kelly sia al sicuro vicino a Taylor, mentre Hope non sarà della stessa opinione e non vorrà assolutamente che sua figlia si avvicini alla donna. Frattanto Steffy sentirà il discorso della sorellastra e rimarrà notevolmente delusa dal suo comportamento.

Le puntate anche in streaming

Nell'attesa che vadano in onda i nuovi episodi di Beautiful è possibile rivedere in streaming online alcune delle puntate già trasmesse in televisione, registrandosi gratuitamente sull'apposito sito MediasetPlay.it. Sulla piattaforma dedicata, oltre agli episodi, si possono trovare dei video interessanti relativi agli spoiler della soap americana.