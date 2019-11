Sabato 16 novembre, dalle ore 16:30 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Il contenitore del sabato sera, condotto da Silvia Toffanin, macina ogni settimana grandissimi ascolti. Anche la puntata del 16 novembre vedrà la partecipazione di tantissimi ospiti, fra i quali ci sarà Emma Marrone. La cantante, lanciata da 'Amici' di Maria De Filippi, racconterà al grande pubblico gli ultimi complicati mesi della sua vita.

Emma Marrone parlerà della sua malattia e del suo nuovo album

Emma Marrone, lo scorso settembre, aveva spaventato tutti quando aveva annunciato di doversi fermare per problemi di salute. Negli scorsi mesi ha subito un intervento chirurgico che, fortunatamente, è andato a buon fine. L'intervista a Verissimo non sarà la prima che rilascerà la cantante dopo la malattia; lo scorso ottobre, infatti, Emma venne intervistata a 'Che tempo che fa' da Fabio Fazio.

Ma nel corso della sua partecipazione a Verissimo, Emma parlerà anche del suo ultimo album 'Fortuna', uscito lo scorso 25 ottobre e già in testa alle classifiche degli album più venduti. Proprio l'album è stato promosso con il singolo "Io sono bella", uscito lo scorso 6 settembre e che ha visto come autore Vasco Rossi. Dall'ottobre 2020, inoltre, Emma inizierà un tour che le permetterà di esibirsi in moltissimi palazzetti italiani.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Gossip

Gli altri ospiti di Verissimo

Ma quella a Emma Marrone, non sarà l'unica intervista che Silvia Toffanin svolgerà nel corso della puntata di Verissimo del 16 novembre. Nel corso delle due ore di programma interverrà anche Gerry Scotti: l'amato conduttore, in onda tutti i giorni con 'Caduta Libera' e il sabato sera con 'Tu si que vales', presenterà al grande pubblico il suo nuovo quiz "Conto alla rovescia", che andrà in onda da lunedì 18 novembre.

Sarà presente, poi, anche Francesco Monte: per lui si tratterà della prima intervista a Mediaset dopo l'esperienza (fortunata) con 'Tale e Quale Show' su Rai 1. Con l'ex tronista si parlerà presumibilmente anche della sua vita privata: dopo la fine della storia d'amore con Giulia Salemi, Francesco Monte è ora fidanzato con l'influencer e modella Isabella De Candia. Infine, nel corso della puntata è prevista anche un'intervista a Marco Bocci.

L'attore presenterà nel corso dell'intervista la sua nuova vita da regista: il 28 novembre uscirà nelle sale il film "A Tor Bella Monaca non piove mai", il primo film diretto proprio da Marco Bocci. Per lui si tratta della prima esperienza da regista cinematografico e ha scelto di raccontare come si vive in una periferia.

Verissimo sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di 'Mediaset Play'.