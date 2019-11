Venerdì 15 novembre, dalle ore 21:15 su La 7, andrà in onda una nuova puntata di 'Propaganda Live', il programma che racconta la settimana della politica e dell'attualità con un tono di ironia. Come annunciato sulla pagina Facebook del programma, il conduttore Diego Bianchi accoglierà nel suo studio numerosi ospiti. Il più atteso è sicuramente Max Pezzali, l'ex cantante degli 883.

Con Max Pezzali si parlerà della situazione di Roma

Max Pezzali, uno dei cantanti più amati in Italia, sarà tra gli ospiti della puntata di 'Propaganda Live' del 15 novembre.

Il cantante, che ha compiuto 52 anni ieri, ha pubblicato la scorsa settimana il suo nuovo singolo intitolato "In questa città". La canzone è dedicata a Roma e nel testo Max Pezzali non rinuncia a sottolineare le difficoltà e criticità quotidiane a cui i romani sono sottoposti. I riferimenti nel testo a problemi della capitale sono numerosi: si parla del problema del traffico, delle tensioni che riguardano i due club della capitale (Lazio e Roma, al quale oramai "non resta che giocarsi il derby della Capitale").

Ma nel corso della canzone si parla anche "dell'amico cinghiale": il riferimento è ai numerosi avvistamenti di cinghiali nella Capitale, che ha portato la Coldiretti a scendere in piazza nei giorni scorsi.

In studio anche Achille Occhetto, ultimo segretario del Partito Comunista Italiano

Altro ospite di 'Propaganda Live' del 15 novembre sarà Achille Occhetto. L'ultimo segretario del Partito Comunista Italiano ha parlato pochi giorni fa della caduta del muro di Berlino (lo scorso 9 novembre si è ricordato il trentesimo anniversario) e ha ricordato quei giorni: "Dopo la caduta del muro di Berlino, mi resi conto che sarebbe cambiato tutto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Senza la svolta della Bolognina (il 12 novembre del 1989, tre giorni dopo la caduta del Muro, Occhetto annunciò in una conferenza stampa l'inizio del processo che portò allo scioglimento del PCI per lasciare spazio al Partito Democratico della Sinistra, ndr) l'Ulivo non sarebbe mai nato. All'epoca piansi per la commozione, ma il pianto fu inutile: è da allora che la sinistra italiana ha iniziato ad avere a che fare con il male oscuro".

Anche durante la puntata di "Propaganda" è probabile che si ripercorrano quei giorni.

In studio come sempre sarà presente anche il vignettista Makkox (che commenterà l'attualità con la sua pungente satira). Non mancherà infine l'attesissima "Social Top Ten", ovvero la classifica in cui vengono raccolte le dieci notizie più curiose provenienti dai social. Oltre che su La7, la nuova puntata di 'Propaganda Live' sarà visibile anche in diretta streaming sul sito di 'La7'.