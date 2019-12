Albano Carrisi dopo la scomparsa della sua adorata mamma Jolanda si è chiuso in un 'silenzio assordante'. Il cantante pugliese è stato raggiunto dal settimanale Di Più Tv. La scorsa settimana Jolanda è venuta a mancare all’età di 96 anni. La donna si è spenta dopo aver combattuto con un brutto male per circa un anno. I primi a dare la notizia erano stati Lorella Cuccarini e Alberto Matano a La Vita in Diretta.

Alla rivista di cronaca rosa, il Leone di Cellino San Marco ha confidato che l’unica cosa che riesce a dare un po’ di pace al suo cuore, è il fatto che la donna passerà il Natale in Cielo con suo marito Carmelo: “Dopo essersi tento amati, si sono ricongiunti in Paradiso”. Il papà di Albano era venuto a mancare nel 2015 all’età di 91 anni.

‘Ho perso la donna più importante della mia vita’

Il legame tra Al Bano e sua mamma era davvero forte. In più occasioni l’artista ha voluto omaggiare Jolanda, tanto da dedicargli un documentario dal titolo ‘Madre Mia’. L'artista dopo il grave lutto per la prima volta ha rilasciato un'intervista: “Il mio cuore è a pezzi e sanguina.” Carrisi ha ammesso di avere una ferita profonda nella sua anima. Poi ha aggiunto: “Ho perduto la donna più importante della mia vita. Il mio amore più grande è stato lei”.

Il cantante pugliese ha sottolineato che la sua vita non sarebbe stata la stessa se al suo fianco non ci fosse stata Jolanda. Carrisi ha ammesso di avere appreso molto dagli insegnamenti di sua madre, evidenziando di essere sempre stato sostenuto dalla donna nei momenti belli e in quelli brutti della sua vita. Al Bano ha ereditato la passione per la musica proprio da sua madre: Jolanda, infatti, è sempre stata una brava cantante.

Albano ospite da Simona Ventura

Prima dell'intervista per il settimanale Di Più Tv, Albano Carrisi era stato ospitato nel programma domenicale di Simona Ventura.

Il cantante pugliese ha ripercorso tutte le tappe delle sua carriera: dall’arrivo a Milano, ai lavori saltuari come cameriere. Ha dovuto sostenere una lunga gavetta prima che le case discografiche si accorgessero del suo talento.

Durante la trasmissione di Simona Ventura, con molta emozione ha ricordato sua mamma. L’artista di Cellino San Marco si è detto onorato di aver omaggiato Jolanda nel giorno dell’ultimo saluto. In una chiesa gremita e vietata alle telecamere, Al Bano ha cantato alcune delle sue canzoni.

Un ricordo molto toccante che ha fatto commuovere tutti i presenti alla cerimonia funebre.