I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e le ultimissime di gossip di queste ore vedono ancora una volta protagonisti Ida e Riccardo. Qualche settimana fa il cavaliere aveva letteralmente spiazzato la dama con una proposta di matrimonio fatta in studio, con tanto di anello, che però aveva lasciato dei dubbi alla Platano. Alla fine, infatti, Ida preferì prendersi del tempo per riflettere ma proprio questo pomeriggio Riccardo ha postato delle Stories sul suo profilo Instagram dove si vede che finalmente è riuscito a dare l'anello alla Platano e quindi si torna a parlare di nozze.

Ida e Riccardo, su Stories la dama con l'anello al dito

Nel dettaglio, infatti, Riccardo qualche settimana fa decise di spiazzare la dama del trono over presentandosi in studio con un anello con il quale intendeva chiedere la sua mano per far sì che diventasse sua moglie.

In quel contesto, però, Ida non si fece problemi a dire che le sembrava prematuro poter parlare di nozze e quindi, pur volendo ricostruire la relazione con Riccardo, preferì non accettare la sua proposta.

Oggi, però, c'è stato il colpo di scena finale. Le gossip news che arrivano dai social, infatti, rivelano che Riccardo ha deciso di riprovare di nuovo a conquistare la Platano e lo ha fatto presentandosi da lei con l'anello che qualche settimana fa aveva rifiutato di mettersi al dito.

La felicità di Guarnieri: 'Ce l'abbiamo fatta'

Questa volta le cose sono andate in maniera diversa.

Ida, infatti, non si è tirata indietro e di fronte alla nuova proposta di Riccardo che le chiedeva esplicitamente se questo anello volesse metterlo oppure no. Alla fine la Platano ha scelto di indossarlo.

E Riccardo ha scelto di riprendere la scena con il suo cellulare per poi condividerla in rete con i tantissimi fan che li seguono e che li hanno sempre supportato nel corso di questi mesi facendo il tifo per il lieto fine e, quindi, per il matrimonio. Ida, senza nascondere la sua commozione e la sua forte emozione, ha indossato l'anello dopodiché si è lasciata andare ad un intenso bacio con il suo fidanzato, anche questo immortalato dal cellulare.

"Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta" - ha esclamato felice Riccardo nel momento in cui la Platano ha scelto di indossare il suo anello. Un grande passo in avanti per la coppia che questa settimana non era presente alla registrazione di Uomini e donne trono over. Un'assenza dovuta molto probabilmente all'impegno di Ida con il compleanno di suo figlio così come testimoniato dalle Stories che hanno postato su Instagram nelle scorse ore, proprio nel momento in cui avveniva la registrazione del programma sentimentale di Canale 5.